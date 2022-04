La UE aboga por una solución política al conflicto en Ucrania, pero ayudará a Kiev con armas

https://mundo.sputniknews.com/20220419/la-ue-aboga-por-una-solucion-politica-al-conflicto-en-ucrania-pero-ayudara-a-kiev-con-armas-1124560674.html

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea apoya una solución política a la crisis en Ucrania pero seguirá enviando armas a Kiev hasta el cese de las hostilidades... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Subrayó que "Rusia debe decidir cuándo detener la agresión ilegal contra Ucrania y hasta que lo haga la UE proporcionará a Ucrania apoyo financiero, económico, militar y continuará trabajando en las sanciones".Así respondió el vocero a la pregunta de la prensa sobre si la UE cree que Rusia "puede ser derrotada en el campo de batalla".Stano también enfatizó en que aumentar el envío de armas a Kiev "no es apoyar la guerra, sino ayudar a la capacidad de Ucrania para defenderse".Asimismo, el representante señaló que "la UE trata de encontrar una solución a esta crisis a través de instituciones internacionales, la ONU, porque es una agresión no solo contra Ucrania, sino también una violación de (...) todas las normas internacionales sobre las que se basa el mundo civilizado moderno".Rusia anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El 29 de marzo, el ministerio dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación de Donbás".Del 24 de febrero al 17 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 2.072 civiles y dejaron heridos a otros 2.818, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas, entre las que hay 169 niños muertos y 272 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 4,73 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,1 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

