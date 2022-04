https://mundo.sputniknews.com/20220419/la-india-reanuda-el-suministro-de-alimentos-a-rusia-1124543874.html

La India reanuda el suministro de alimentos a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La India reanudó las entregas de alimentos a Rusia la semana pasada, comunicó el periódico The Economic Times citando a fuentes. 19.04.2022, Sputnik Mundo

El medio indica que a Rusia ya fueron enviados "contenedores con alimentos, incluidos té, arroz, frutas, café, mariscos y confitería". Las entregas se realizan principalmente a través de puertos en Georgia.Los pagos de transacciones, añadió, se llevan a cabo, en particular, a través de bancos rusos Sberbank y Alfa Bank, así como el indio Bank of Maharashtra, y "en la mayor medida posible" se realizan en rublos y rupias.Rusia, que importa entre 43 y 45 millones de kilogramos de té indio anualmente, es uno de los principales consumidores de este producto en el mercado global, señaló el medio.Los suministros de bienes indios a Rusia casi se estancaron tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania.El presidente Vladímir Putin anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

