La diputada que se quedó sin partido por votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO

"Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada del partido", escribió la legisladora en sus redes sociales, horas después de que en la Cámara de Diputados fuera desechada la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Igual que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es una de las fuerzas políticas aliadas a la Presidencia. Su dirigencia siempre manifestó abiertamente estar a favor de la reforma eléctrica. La desaprobación de esta iniciativa legislativa es considerada la primera gran derrota del Gobierno de López Obrador en el Congreso de México, donde Morena, el partido del que emergió, tiene una amplia mayoría. Rocío Alexis Gamiño García es diputada por el Estado de México y ha trabajado en las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad, de la Juventud y de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Horas antes, el presidente López Obrador criticó a los legisladores que se opusieron a su iniciativa. "Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras", sentenció el mandatario en su conferencia de prensa de este 18 de abril.La reforma eléctrica fue criticada por amplios sectores de la iniciativas privada en México y Estados Unidos. Argumentaban que provocaría una competencia de mercado desleal debido a la alta participación del Gobierno y aseguraban que no se promovían las energías limpias, lo cual acabaría por dañar el medio ambiente. Al final, en la Cámara de Diputados pesaron más esas razones que la mayoría de Morena y el peso del presidente.

