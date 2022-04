https://mundo.sputniknews.com/20220419/empresarios-canadienses-se-oponen-a-la-nacionalizacion-de-litio-mexicano-1124570450.html

Empresarios canadienses se oponen a la nacionalización de litio mexicano

Empresarios canadienses se oponen a la nacionalización de litio mexicano

La reforma a la Ley Minera para nacionalizar la explotación de litio en México ya recibió sus primeros comentarios a tan sólo un día de haberse aprobado en la... 19.04.2022, Sputnik Mundo

El presidente de la Mining Task Force de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), Armando Ortega, afirmó que la limitación que se establece en la iniciativa para impedir que particulares nacionales o extranjeros puedan explotar el litio mexicano viola los acuerdos firmados en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Según el dirigente de la organización que representa al empresariado canadiense en México, la reserva de los minerales tuvo que haberse especificado desde la firma del T-MEC, ya que el tratado estipula que este tipo de reservas deben ser acordadas por los tres países firmantes.Nacionalizar el litio, según la CanCham, también violaría disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ya que en la reforma se incluyen otras reservas de minerales sin especificar cuáles.En el artículo 10 de la Ley Minera reformada se establece la reserva del litio "y demás minerales declarados como estratégicos por el gobierno federal", lo que abre la puerta a que, en cualquier momento, algún otro mineral se reserve sólo para explotación nacional.En este mismo tenor se expresó el exjefe de Negociación Técnica para T-MEC, Kenneth Smith Ramos, quien advirtió que cualquier reserva directa o indirecta de minerales arriesga los acuerdos del T-MEC."El litio no puede reservarse como mineral estratégico exclusivamente para el Estado si este sector en particular no estaba incorporado en el tratado como una reserva específica, y no lo está", recordó Ramos a principios de año en un panel realizado como parte de la discusión de la reforma eléctrica, rechazada por la Cámara de Diputados este 17 de abril.Aunque de manera oficial el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la reforma a la Ley Minera, desde principios de año algunos legisladores presionaron al presidente Joe Biden para impedir cambios en las concesiones mineras.Los congresistas Brian Schatz, Tim Kaine y Jeff Merkley enviaron una misiva a Biden para pedirle que hiciera las gestiones necesarias para evitar la aprobación de la reforma eléctrica, pero sobre todo para evitar la nacionalización del litio, la propuesta "más perjudicial para las prioridades de la administración" actual."(La nacionalización del litio) Exacerbaría las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la escasez crítica de minerales y también amenazaría al menos 44.000 millones de dólares en inversión privada en el sector energético de México, lo que impactará negativamente la inversión del sector privado de Estados Unidos en el país", se lee en la carta enviada el pasado 18 de enero.

