https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-presidente-luis-arce-debatio-con-organizaciones-indigenas-de-bolivia-para-afianzar-la-unidad-1124539194.html

El presidente Luis Arce debatió con organizaciones indígenas de Bolivia para afianzar la unidad

El presidente Luis Arce debatió con organizaciones indígenas de Bolivia para afianzar la unidad

Las organizaciones campesinas indígenas del Pacto de Unidad se reunieron con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, y dialogaron sobre... 19.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-19T01:17+0000

2022-04-19T01:17+0000

2022-04-19T01:17+0000

américa latina

bolivia

📝 reportajes

movimiento al socialismo (mas)

pueblos indígenas

evo morales

luis arce

david choquehuanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1124539496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5b7eb72946af459898d2d289916baca.jpg

A la reunión con los líderes indígenas y campesinos también estaba invitado el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien prefirió dedicar su agenda a actividades en Cochabamba. Luego de cuatro horas de debate, concluyó el encuentro con aclaraciones de que no existen divisiones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).Enfatizó que se reunieron "todos en el marco de la unidad, por el bien de este proceso de cambio, de esta revolución democrática y cultural".Y agregó: "Estamos muy complacidos de todo lo que se ha avanzado y discutido en esta reunión, que ratifica, una vez más, lo que el pueblo boliviano está esperando de nosotros: un compromiso por seguir haciendo obras y mejorar la calidad de vida de cada uno de los bolivianos". Los dirigentes indígenas celebraron sus palabras con varios "Jallalla".Cicatrices en la sede campesinaUnos 100 dirigentes de todo el país, que integran las cinco organizaciones del Pacto de Unidad, se reunieron en la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en el barrio paceño de La Paz. Durante horas, decenas de equipos de prensa tuvieron que esperar en la entrada, bajo la poca sombra que daban unos árboles mal podados.Ya entrada la tarde se permitió la entrada de algunos medios para que captaran las palabras finales de Arce y los dirigentes del Pacto de Unidad, conformado por la CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ).Estas organizaciones demostraron su eficacia durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, cuando en agosto de 2020 realizaron cortes de ruta en todo el país para exigirle que convoque a elecciones.La presidenta autoproclamada tuvo que obedecer a sus pedidos, porque el país estaba prácticamente parado y las Fuerzas Armadas, así como las policiales, se negaron a reprimir de nuevo a las y los manifestantes, como ya lo habían hecho en 2019 durante las masacres de Sacaba y Senkata, entre otras.En los días del golpe de Estado de 2019, cuando fue derrocado Morales, la CSUTCB fue tomada y vandalizada por los manifestantes pro golpe, los denominados pititas, actualmente desaparecidos de la escena política.Pero los vidrios rotos y algunos destrozos aún están a la vista en la sede de los campesinos. Aquí también funciona el periódico orgánico Prensa Rural, en el cual trabajaba el periodista argentino Sebastián Moro, que por los días del golpe también era corresponsal del diario de su país Página/12.Aquel 9 de noviembre de 2019, Javier Aramayo, director de Prensa Rural, fue amarrado a uno de los árboles de la entrada por la turba golpista. Moro apareció al día siguiente con golpes en su cuerpo y en estado de inconsciencia. Falleció una semana después en una clínica paceña y aún no se aclararon las circunstancias de su posible asesinato.Una muestra de unidadJusto Molina es del pueblo Guaraní y presidente de la CIDOB. En diálogo con Sputnik, dijo que la convocatoria respondía a una inquietud: "Mucho se comenta en redes y medios de comunicación sobre la división interna en las organizaciones, en el mismo partido. Queríamos nosotros aclarar aquella situación".En este sentido, aseguró que "las organizaciones del Pacto de Unidad estamos más unidas que nunca. Vamos a trabajar de manera coordinada desde las confederaciones y regionales".Y comentó que "como CIDOB le hemos exigido al presidente Arce que baje a las actividades regionales que se organizan por parte de nuestras diferentes regionales", situadas en la Amazonía (norte), en el Chaco (sur) y las llanuras orientales (sureste).Las organizaciones sociales y el Gobierno nacional intentaron bajar la intensidad al desplante de Morales: "Como presidente del MAS-IPSP (Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), siempre nos ha convocado a la unidad, a reforzar y a apoyar la gestión del hermano Luis Arce", dijo Molina.Unidad para cuidar la economíaFlora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres "Bartolina Sisa", consideró que es necesario mantener la unidad para garantizar la recuperación económica del país."Para nuestra confederación ha sido muy fructífera esta reunión. Pudimos sentarnos a hablar con el presidente, el vicepresidente y el Pacto", sostuvo. Y consideró que "se debe remarcar la unidad y trabajar en bien del pueblo boliviano junto a nuestro Gobierno y junto al instrumento, a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Para que haya más desarrollo y obras, que son las necesidades de nuestras comunidades".Aguilar destacó que "nuestro presidente escucha al pueblo. Eso fortalece a nuestras organizaciones y fortalece su gestión".¿División?Evo Morales transmitió en su cuenta de Twitter sus motivos para no participar de la reunión. Para él, las divisiones dentro del MAS son azuzadas por la prensa local, que mayormente es opositora al Gobierno de Arce, así como lo fue con las presidencias de Morales.De todos modos, el expresidente se pudo permitir no estar presente físicamente, ya que todas las organizaciones del Pacto de Unidad se encargaron de resaltar su liderazgo indiscutible.En los últimos meses, el expresidente deslizó críticas a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Arce, quien no coordinaría adecuadamente con las organizaciones campesinas cocaleras de Cochabamba, que responden a Morales.Días atrás, el expresidente presentó audios que involucraban a jefes policiales en la protección de organizaciones de narcos que operan en territorio boliviano, un área que está bajo la supervisión de Del Castillo.Morales sostuvo que le hicieron llegar los audios algunos "policías patriotas", que también tendrían al expresidente como su líder indiscutido.En paralelo, hay algunos legisladores del MAS que no valoran a la figura de Morales y lo dicen públicamente, como los legisladores Rolando Cuéllar, quien por ello fue expulsado del partido. Pero luego se reunió con el presidente Arce, lo cual fue criticado por algunas organizaciones del Pacto.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-presidente-boliviano-llama-a-estar-alerta-ante-planes-de-desestabilizacion-de-la-derecha-1124531898.html

https://mundo.sputniknews.com/20220412/evo-morales-pide-expulsar-a-agentes-de-dea-de-bolivia-para-cuidar-al-gobierno-1124325953.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, 📝 reportajes, movimiento al socialismo (mas), pueblos indígenas, evo morales, luis arce, david choquehuanca