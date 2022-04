https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-presidente-de-chile-espera-poder-retomar-relaciones-con-bolivia-tras-juicio-por-el-silala-1124566060.html

El presidente de Chile espera poder retomar relaciones con Bolivia tras juicio por el Silala

SANTIAGO (Sputink) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que espera poder subsanar y retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia luego del juicio... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Boric sostuvo una reunión privada con la canciller Antonia Urrejola y la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante la Corte, Ximena Fuentes, donde recibió un resumen de la actuación del equipo chileno en la etapa de alegatos orales en la CIJ que concluyó la semana pasada.Tras el encuentro, Boric conversó con la prensa y destacó el trabajo de los abogados y expertos de Chile afirmando que presentaron "un caso robusto, con una postura fundamentada y seria".Boric explicó que su Gobierno siempre estará llano a conversar con las autoridades bolivianas para lograr acercamientos, pero aclaró que "Chile no negocia soberanía".Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ en La Haya pidiendo establecer que el Silala, ubicado en la frontera de ambos países, es un río internacional y que se debe respetar el principio de uso equitativo razonable de sus aguas establecido en el derecho internacional, es decir, que Bolivia no ocupe el 100% ni que tampoco lo contamine.Bolivia argumentó que gran parte del agua del río es producida por un sistema artificial de acequias hecho en ese país, y contrademandó a Chile afirmando que su vecino está haciendo uso ilegal y gratuito de un flujo artificial de agua que no le corresponde.Bolivia rompió las relaciones diplomáticas con Chile en 1978 en el marco de su histórica demanda por una salida al océano Pacífico, y actualmente ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular, sin embajadas.

