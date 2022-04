El Gobierno ecuatoriano planea perforar 40 pozos en campo petrolero del noreste del país

https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-gobierno-ecuatoriano-planea-perforar-40-pozos-en-campo-petrolero-del-noreste-del-pais-1124536930.html

QUITO (Sputnik) — El ministro de Energía de Ecuador, Juan Carlos Bermeo dijo que el Gobierno planea perforar 40 pozos en el campo petrolero Ishpingo (noreste)... 19.04.2022, Sputnik Mundo

El ITT se ubica en el parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del mundo.La semana pasada, la empresa china CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) empezó la producción en Ishpingo, con 3.600 barriles por día.Según Bermeo, Ishpingo debe llegar a producir 50.000 barriles diarios de crudo.En el parque Nacional Yasuní, sobre todo en la zona de Ishpingo, habitan los Tagaeri-Taromenane, indígenas no contactados por la civilización occidental.Bermeo aseguró que las plataformas petroleras están fuera de la zona de amortiguamiento (en donde no se puede realizar ninguna actividad extractiva), y alejadas del área en donde se presume la presencia de los pueblos no contactados.Sin embargo, ecologistas y activistas se oponen a todo tipo de extracción en Ishpingo, el más cercano a la zona donde se ha detectado la presencia de los Tagaeri-Taromenane, que son nómadas, por lo cual temen que en cualquier momento se encuentren con los trabajadores petroleros y que su supervivencia se vea amenazada.

