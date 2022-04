https://mundo.sputniknews.com/20220419/eeuu-y-arabia-saudi-se-separan-cada-vez-mas-desde-que-rusia-comenzo-operacion-en-ucrania-1124584509.html

EEUU y Arabia Saudí se separan cada vez más desde que Rusia comenzó operación en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — La división que existió entre Estados Unidos y Arabia Saudí en los últimos años se amplió con el inicio de la operación militar de Rusia... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la administración de Joe Biden quería que Arabia Saudí produjera más petróleo para dañar el sector financiero y militar de la economía rusa, según el informe periodístico.Los intereses comerciales y políticos de Riad se alteraron significativamente después de que los saudíes se convirtieran en el mayor proveedor de petróleo de China y dejaran de vender tanto petróleo a Estados Unidos como lo habían estado haciendo durante décadas, según el informe.Actualmente, la administración Biden no está pidiendo a los saudíes que extraigan más petróleo, sino que se abstengan de cualquier acción que perjudique los esfuerzos de Occidente en Ucrania, según un alto funcionario estadounidense.Los funcionarios saudíes dijeron que creen que el principal riesgo para Estados Unidos radica en la alineación de Riad con China y Rusia, según el informe.La relación estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudí nunca ha estado en un estado tan difícil como ahora, dice el informe citando al ex alto funcionario de inteligencia estadounidense Norman Roule.La postura de la administración Biden sobre Yemen y el asesinato del columnista Jamal Khashoggi son los temas más problemáticos en las relaciones bilaterales entre los dos países, según el informe.El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, está molesto por las acusaciones de Estados Unidos de que jugó un papel en el asesinato de Khashoggi, por la decisión de la administración Biden de eliminar a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas y por reducir el apoyo al ejército liderado por Arabia Saudí en Yemen, según el informe.El 16 de abril, el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una llamada telefónica con Bin Salman, durante la cual discutieron las crisis en Ucrania y Yemen, así como el acuerdo de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) sobre los recortes en la producción de petróleo.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.

