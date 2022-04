https://mundo.sputniknews.com/20220419/canada-impone-sanciones-a-14-rusos-vinculados-al-gobierno-incluida-la-jefa-del-banco-central-1124560165.html

Canadá impone sanciones a 14 rusos vinculados al Gobierno, incluida la jefa del Banco Central

TORONTO (Sputnik) — Canadá impuso sanciones a 14 personas con estrechos vínculos con el Gobierno ruso, incluida la gobernadora del Banco Central, Elvira... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Rusia lanzó el 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Las víctimas civiles en Ucrania ascendieron a 2.072 fallecidos y 2.818 heridos desde el comienzo de la operación militar de Rusia, comunicó este lunes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales para presionar a Moscú a poner fin a las hostilidades.Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 6.600 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.

