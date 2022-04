https://mundo.sputniknews.com/20220419/bolivia-afirma-que-chile-reconoce-que-no-pretende-tener-derecho-a-usar-100-del-rio-silala-1124578173.html

Bolivia afirma que Chile reconoce que no pretende tener derecho a usar 100% del río Silala

LA PAZ (Sputnik) — Chile ha reconocido que no pretende tener un derecho adquirido para usar el 100% de las aguas del río Silala, dijo el canciller boliviano... 19.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

chile

bolivia

río silala

cij

"Definitivamente Chile no puede pretender tener un derecho adquirido para usar el 100% de las aguas del Silala, eso lo hemos dejado muy claro en las audiencias orales, al extremo de que Chile ha reconocido y expresado que no pretende tener ese derecho", afirmó Mayta, consigna el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un comunicado.El 14 de abril culminaron los alegatos orales de Chile y Bolivia en el juicio por el Silala en la CIJ.El canciller aclaró que la CIJ "no tiene un plazo perentorio para emitir su decisión, puede ser en los siguientes meses, ha estado siguiendo la práctica de que alrededor de seis meses después de las audiencias emite su fallo, como podría tardarse tres, cuatro, seis, ocho meses o tal vez un año".El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que espera poder subsanar y retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia luego del juicio.Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ en La Haya pidiendo establecer que el Silala, ubicado en la frontera de ambos países, es un río internacional y que se debe respetar el principio de uso equitativo razonable de sus aguas, establecido en el derecho internacional, es decir, que Bolivia no ocupe el 100% ni que tampoco lo contamine.Bolivia argumentó que gran parte del agua del río es producida por un sistema artificial de acequias hecho en ese país, y contrademandó a Chile afirmando que su vecino está haciendo uso ilegal y gratuito de un flujo artificial de agua que no le corresponde.Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1978 en el marco de su histórica demanda por una salida al océano Pacífico, y actualmente ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular, sin embajadas.

chile

bolivia

río silala

