Biden le adelantó a Obama que buscará un segundo mandato

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al exmandatario Barack Obama (2009-2017) que buscará la reelección en 2024, informó... 19.04.2022, Sputnik Mundo

No está claro exactamente cuándo los dos tuvieron esta conversación.Según los informes, Biden cree que es el único que puede derrotar a Donald Trump (2017-2021).En diciembre, Biden le dijo a ABC en una entrevista que se postulará para la reelección en 2024 si se mantiene en buen estado de salud.Biden agregó que la posible participación del expresidente Trump solo aumenta las probabilidades de su nominación.Trump es considerado el favorito no oficial de la candidatura republicana de 2024.Él no ha declarado directamente su intención de postularse, citando evasivamente una recomendación de no dar información con anticipación, pero regularmente realiza reuniones con sus seguidores.

