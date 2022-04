https://mundo.sputniknews.com/20220418/que-es-el-chip-sexual-y-como-funciona-1124524078.html

¿Qué es el chip sexual y cómo funciona?

¿Qué es el chip sexual y cómo funciona?

Celebridades de varios países comenzaron a popularizar el denominado 'chip sexual', contando sus experiencias personales tras colocárselo. Un experto cuenta más detalles sobre el implante.

2022-04-18T22:10+0000

2022-04-18T22:10+0000

2022-04-18T22:10+0000

zona violeta

💗 salud

sociedad

sexo

sexualidad

hormonas

testosterona

celebridades

famosos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1124527624_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f1703d39ca80343eab92564966c5011a.jpg

¿Qué es el chip sexual y cómo funciona? Celebridades de varios países comenzaron a popularizar el denominado 'chip sexual', contando sus experiencias personales tras colocárselo. Un experto cuenta más detalles sobre el implante.

La actriz estadounidense Jane Fonda, la venezolana Catherine Fulop y la argentina Carmen Barbieri fueron algunas de las personalidades que no dudaron en confesar públicamente su decisión de apelar al implante.El invento del médico ginecólogo estadounidense Jabal Uffelman es conocido también como el "rejuvchip" o "chip del amor" y fue creado en 2015.El implante tiene un tamaño similar al de un grano de arroz y está hecho con una hormona de origen vegetal llamada "bioidéntica". Se utiliza este tipo de componente para minimizar los efectos secundarios, en caso de que haya."Todavía no hay trabajos que respalden significativamente con evidencia sustancial que [el chip] carece de efectos secundarios, pero para minimizarlos se utiliza la hormona testosterona de origen vegetal", dijo a Zona Violeta el doctor Jorge Arena, ginecólogo uruguayo.Si bien uno al escuchar el nombre puede pensar que se trata de un implante que mejora el rendimiento sexual, no es así. El efecto del chip es sobre el deseo sexual y no sobre el rendimiento, explicó el entrevistado.La aplicación del chip se da principalmente en hombres y mujeres a partir de los 40 años, cuando entran en la etapa de climaterio. Ayuda por ejemplo a las mujeres, a minimizar problemas como el insomnio, estados depresivos, ansiedad, calores intensos y afecciones cardíacas, problemáticas típicas de esta etapa de la vida.Por lo general, se coloca en el abdomen. Arena explicó que es una zona fácil de monitorear y retirar en caso de una infección o inflamación que se puede generar como consecuencia de la incisión de tres milímetros, a realizarse para su aplicación.En muchas personas es necesario implantar más de un chip. Y su costo puede oscilar entre los 100 y 300 dólares cada uno, según la disponibilidad en cada país.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, sociedad, sexo, sexualidad, hormonas, testosterona, celebridades, famosos, аудио