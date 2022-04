https://mundo.sputniknews.com/20220418/nuevos-enfrentamientos-entre-palestinos-y-las-fuerzas-israelies-en-jerusalen-1124500248.html

Nuevos enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes en Jerusalén

Nuevos enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes en Jerusalén

Vuelven a estallar los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. 18.04.2022, Sputnik Mundo

Las tensiones surgieron cuando los musulmanes se reunían para las oraciones del Ramadán. A primera hora del viernes estallaron enfrentamientos entre la Policía israelí y los palestinos en la Explanada de las Mezquitas.La Policía israelí informó que entró y dispersó a cientos de jóvenes palestinos, muchos de ellos enmascarados, quienes acumulaban piedras y barras de hierro en la Explanada e impedían la entrada a las personas no musulmanes.Las visitas a la Explanada de las Mezquitas por parte de no musulmanes comenzaron el 17 de abril, cuando después de la pascua judía, muchos emprenden una tradicional peregrinación a Jerusalén. Los no musulmanes solo pueden visitar el templo durante ciertas horas del día y tienen prohibido rezar allí. El lugar es el más sagrado para el judaísmo y el tercero más sagrado para el islam.

