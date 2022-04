https://mundo.sputniknews.com/20220418/lopez-obrador-pierde-en-el-congreso-pero-contraataca-por-el-litio-1124514538.html

López Obrador pierde en el Congreso pero contraataca por el litio

López Obrador pierde en el Congreso pero contraataca por el litio

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Congreso legislativo aprobar un proyecto de reforma que envió para... 18.04.2022

El gobernante anunció su nueva decisión después de que un proyecto de reforma constitucional sobre el sector eléctrico fue desechado en la Cámara de Diputados, cerca de la medianoche del 17 de abril, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de votos requeridos."Los diputados traidores a la patria [de la oposición] ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, no saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias", dijo el mandatario al comentar la votación legislativa.Explicó además que, por su importancia, decidió introducir el tema de la explotación del mineral utilizado para producir baterías de acumulación de energía en la descartada contrarreforma constitucional del sector eléctrico, que buscaba revertir una reforma energética de 2013."Nos reservamos la posibilidad de meter el litio en la Ley Minera, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, para desplazar el petróleo: no se va a poder modernizar la industria sin el litio", prosiguió.LlamadoLópez Obrador, finalmente, llamó a las cámaras de Diputados y Senadores a que aprueben esa ley por mayoría simple de la mitad más uno de legisladores del pleno, porque no se requiere mayoría calificada de dos terceras partes, para proteger las reservas de ese mineral para las generaciones futuras.El procedimiento en el Congreso "es por mayoría simple y hago un llamado respetuoso a los senadores, porque ya no se requiere mayoría calificada, para que si es posible hoy o mañana ya se proteja el litio", subrayó.El siguiente paso será crear una empresa como la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).Las grandes automotrices "están avanzando hacia automóviles eléctricos que requieren del litio y está aumentando el precio cada vez más, en diez años ha aumentado diez veces el precio del litio en el mercado mundial", puntualizó.El 2 de febrero pasado, López Obrador anunció la creación de una empresa pública para explotar el litio, antes de que el Congreso aprobara una ley para nacionalizar ese mineral.En las sierras rocosas del centro del país y el noroeste desértico del territorio mexicano hay 1,7 millones de toneladas de reservas mineras de litio estimadas, que colocan a México entre los 10 países con mayores reservas de ese mineral.Los partidos de la oposición afirman que la propiedad del Estado mexicano sobre el subsuelo, como los yacimientos minerales, ya está protegida en la Constitución y el desarrollo de la explotación del litio recién está dando sus primeros pasos.Analistas del sector estiman que la demanda mundial de litio se multiplicaría por 10 antes de que finalice esta década, ante la demanda de firmas constructoras de vehículos eléctricos, como Tesla, Volkswagen o General Motors.

