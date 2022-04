https://mundo.sputniknews.com/20220418/la-expresidenta-boliviana-anez-evita-juicio-ordinario-en-causa-por-designacion-irregular-1124536426.html

La expresidenta boliviana Áñez evita juicio ordinario en causa por designación irregular

La expresidenta boliviana Áñez evita juicio ordinario en causa por designación irregular

LA PAZ (Sputnik) — A pedido de la defensa de Jeanine Áñez la Sala Penal Cuarta de esta capital resolvió someterla a un juicio de responsabilidades, en lugar de... 18.04.2022, Sputnik Mundo

"El Ministerio Público encontró suficientes elementos para llevar un proceso de responsabilidades, pero lo importante es que la decisión de hoy [por el 18 de abril] que se rescata es que no se puede 'ordinarizar' los actos propiamente que haya podido realizar la expresidenta, no pueden ser considerados como ilícitos", afirmó el abogado de la expresidenta boliviana Áñez, Luis Guillen, en declaraciones publicadas por Los Tiempos.Así, el proceso contra la exmandataria de facto necesitará la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda efectuarse.La mujer designada al frente de EBA no habría cumplido con los requisitos necesarios para ser nombrada, por lo que Áñez fue imputada por el delito de designación irregular.El año pasado, en primera instancia, la jueza Claudia Castro determinó el proceso de Áñez en la justicia ordinaria, decisión que fue apelada por la defensa, por lo que el expediente pasó a la Sala Penal Cuarta.Otra demanda contra gabinete de ÁñezEl comité que impulsa el proceso contra los autores del golpe de Estado de 2019 presentó el lunes una nueva demanda penal contra los ministros que conforman el gabinete de la exmandataria.El jurista explicó que Áñez y sus ministros deben ser investigados por conspiración, terrorismo y otros delitos, por la aprobación del Decreto 4.078.Michel señaló al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y otros como operadores políticos que desencadenaron estos hechos.Rechazo a informe de EEUUEl 13 de abril, la Cancillería boliviana rechazó en un comunicado la intromisión del Departamento de Estado de EEUU en asuntos internos del país, tras el informe que presentó el Gobierno de Joe Biden sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.El Gobierno de EEUU denuncia que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina y señala que particularmente en Bolivia "la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad" muchos casos de abuso.El documento hace énfasis en el arresto de la expresidenta interina de Bolivia supuestamente por detectar "numerosas irregularidades" en su detención.El 14 de abril, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, convocó al encargado de negocios de la Embajada de EEUU, Jarahn Hillsman, para expresarle su preocupación y "rechazar categóricamente" el informe del Departamento de Estado.

