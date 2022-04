https://mundo.sputniknews.com/20220418/jordania-halaga-a-alborotadores-de-al-aqsa-y-llama-a-consultas-al-representante-israeli-1124511419.html

Jordania halaga a alborotadores de Al-Aqsa y llama a consultas al representante israelí

TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, criticó la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes en la Mezquita de Al-Aqsa y... 18.04.2022, Sputnik Mundo

Horas antes el ministro llamó a consultas al representante israelí, Sami Abu Jabeb, por la entrada de fuerzas israelíes en el complejo de las mezquitas el 17 de abril para permitir el ingreso de visitantes judíos.Los no musulmanes no pueden entrar en la Explanada de las Mezquitas salvo a horas específicas y restringidas, y tienen prohibido rezar en el recinto, que es el tercer lugar sagrado para los musulmanes y el primero para los judíos.Safadi dijo también planear una reunión con representantes de la Liga Árabe como Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Qatar, Túnez y Argelia, para una discusión urgente sobre la situación de Jerusalén y la "agresión" israelí.Tras la llamada a Abu Janeb el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, convocó una reunión con diplomáticos para evaluar la situación y tomar "medidas severas", según informó Ynet que informó una fuente sin identificar. Lapid aparentemente criticó a su homólogo por hacer lo contrario a calmar los ánimos "en honor a la santidad de las fiestas" y agregó que "es una pena que los jordanos elijan mirar solo a Israel y no condenar la conducta de los alborotadores".En los últimos días han aumentado las tensiones en el álgido lugar de la Explanada de las Mezquitas con la coincidencia de la Pascua judía y el Ramadán, así como la Semana Santa.

