El presidente serbio revela por qué no impone sanciones contra Rusia

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, cree que Occidente lo aclamaría como un héroe si Belgrado hubiera respaldado las sanciones contra Rusia. Sin... 18.04.2022, Sputnik Mundo

El mandatario no esquivó los cuestionamientos que recibe del resto del continente europeo. "Están diciendo que soy un traidor. ¿Un traidor? El único de Europa que no ha impuesto sanciones a Rusia, y de un país tan pequeño. Llámenme como quieran, pero la gente ha mostrado lo que piensa", respondió haciendo referencia a las elecciones de principios de abril en las que fue elegido con el 58% de los votos.Vucic agregó que si su intención fuera la de ser considerado "el héroe número uno del mundo", sería tan sencillo como "decir algo en contra de Putin": "Todos me darían premios y me llamarían el demócrata más grande del mundo".Explicó que prohibir el petróleo y el gas de Rusia paralizaría la economía serbia. "Día a día, debemos tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos de Serbia", agregó.Otro de los cuestionamientos es que Air Serbia no haya suspendido su conexión aérea con Rusia. Durante las últimas semanas, más de una docena de aviones se vieron obligados a regresar a Belgrado o Moscú, mientras que otros vuelos se retrasaron. Como si la presión fuera poca, el aeropuerto de Belgrado fue evacuado al menos tres veces en las últimas semanas.Por otro lado, cuestionó la doble moral de Occidente: "Al menos 30 países, Estados miembros de la OTAN, ahora están ayudando a un país [Ucrania]. Nadie nos ayudó cuando fuimos atacados por las 19 naciones más fuertes", recordó al hacer referencia al bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN en 1999.Tras los comicios serbios, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que los resultados de la votación confirman un amplio apoyo de los ciudadanos serbios a la política de Vucic, que "busca solucionar las tareas socioeconómicas actuales y realizar una política exterior independiente".

