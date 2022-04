https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-momento-en-que-una-joven-argentina-se-desmaya-y-cae-a-las-vias-del-tren--video-1124515407.html

El momento en que una joven argentina se desmaya y cae a las vías del tren | Vídeo

estilo de vida

argentina

💢 insólito

tren

accidente

El accidente ocurrió el 29 de marzo pero las imágenes comenzaron a circular el 18 de abril, cuando la protagonista de la fatalidad pudo recuperarse y hablar con algunos medios argentinos. Se trata de Candela, una joven que como cualquier día esperaba un tren en la Estación Independencia de Buenos Aires.Sin embargo, no sería un día cualquiera. Mientras esperaba, la joven perdió el conocimiento, se desplazó en su caída y se precipitó por el espacio que queda entre el andén y los vagones, que justamente esperaban el ascenso de los pasajeros.En un primer momento, los testigos de la caída quedaron horrorizados, al suponer que el destino de la joven había sido el peor. Afortunadamente pudieron trabajar juntos para rescatarla y comprobaron que estaba prácticamente ilesa.En conversación con el canal argentino C5N, Candela dijo que estuvo 12 días hospitalizada tras el incidente pero que apenas sufrió golpes y ningún corte de gravedad en brazos y piernas."Me bajó la presión y me desmayé", dijo al explicar la razón de su caída. Lo último que recuerda es que intentó pedirle ayuda a un hombre, que no llegó a poder reaccionar para evitar el desenlace.Ya recuperada del incidente, Candela reconoce que recién pudo comprender la gravedad de lo sucedido cuando vio las imágenes, aunque tiene algunos recuerdos de la gente asistiéndola en la estación o en su camino en ambulancia."No le encuentro sentido a cómo estoy viva", admitió durante la entrevista.

argentina

argentina, 💢 insólito, tren, accidente