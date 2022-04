https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-batallon-neonazi-azov-tumba-el-monumento-al-mariscal-que-vencio-al-nazismo-1124497717.html

El batallón neonazi ucraniano Azov tumba el monumento al mariscal que venció al nazismo | Video

El batallón neonazi ucraniano Azov tumba el monumento al mariscal que venció al nazismo | Video

Un destacamento del batallón neonazi Azov, desplegado en la ciudad ucraniana de Járkov, ha tumbado el monumento al mariscal Gueorgui Zhúkov, vencedor de las... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T00:32+0000

2022-04-18T00:32+0000

2022-04-18T00:45+0000

internacional

📰 neonazismo en ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

gueorgui zhúkov

azov (batallón)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1124497692_0:52:1359:816_1920x0_80_0_0_46e50b90fdb9f01780044a2b91209911.png

Según comentaron las autoridades locales, el monumento a Gueorgui Zhúkov fue tumbado sin su consentimiento por el destacamento Kraken, que integra el tristemente conocido batallón neonazi Azov.Esta situación no sorprende a la hija del mariscal soviético, María Zhúkova. Y es que durante años los ultranacionalistas radicales ucranianos han buscado "eliminar cualquier mención de quién derrotó a los nazis", subraya Zhúkova en comentarios al medio Rossiyskaya Gazeta."Pero no importa, los nuestros llegarán y lo restaurarán", avecina Zhúkova.El monumento ya había sido tumbado por grupos ultranacionalistas ucranianos en el 2019, pero el ayuntamiento y la ciudadanía de Járkov lo restauraron poco después.Gueorgui Zhúkov es conocido en el espacio postsoviético como el mariscal de la victoria sobre el nazismo. Fue cuatro veces galardonado como Héroe de la Unión Soviética, el más alto título honorario y el grado de distinción superior de la URSS. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas del Ejército Rojo bajo su mando detuvieron el avance nazi en la batalla de Moscú, revirtieron el curso de la guerra tras vencer en la batalla de Stalingrado y dos años después tomaron Berlín, poniendo fin al régimen hitleriano en Europa.El batallón Azov fue fundado en 2014, tras el golpe de Estado contra el Gobierno del entonces presidente Víctor Yanukóvich. Inicialmente se formó como un grupo paramilitar de voluntarios neonazis con el objetivo de reprimir las protestas prorrusas en el este del país que no aceptaron el golpe de Estado en Kiev.Su emblema oficial está compuesto del símbolo heráldico alemán Wolfsangel, utilizado en sus orígenes por el Partido Nazi y posteriormente por algunas divisiones de las Waffen-SS, con un Sol negro de fondo, otro símbolo ligado a la filosofía ocultista del nazismo. Su comandante, Andriy Biletsky (alias Fuhrer Blanco), es un radical de derecha y cofundador del movimiento Asamblea Social-Nacional, nombre que hace una clara alusión al nacionalsocialismo alemán que caracterizaba al Partido Nazi.Hoy en día integra la Guardia Nacional de Ucrania, por lo que están dotados de armas y con entrenamiento de corte militar.

https://mundo.sputniknews.com/20220416/los-rusos-a-la-horca-y-otros-lemas-neonazis-permitidos-y-adoptados-en-ucrania--videos-1124477309.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/el-abece-del-batallon-azov-el-neonazismo-del-que-occidente-no-habla-sobre-el-conflicto-en-ucrania-1123540842.html

https://mundo.sputniknews.com/20220328/asi-avanza-el-neonazismo-en-ucrania-con-el-aval-de-su-presidente-judio-1123649483.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 neonazismo en ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, gueorgui zhúkov, azov (batallón)