https://mundo.sputniknews.com/20220418/el-abece-del-litio-en-mexico-el-deseado-mineral-que-la-4t-busca-nacionalizar-1124520214.html

El abecé del litio en México, el deseado mineral que la 4T busca nacionalizar

El abecé del litio en México, el deseado mineral que la 4T busca nacionalizar

La reforma eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la cual se propuso la nacionalización del litio fue rechazada por la Cámara de... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T19:34+0000

2022-04-18T19:34+0000

2022-04-18T19:34+0000

américa latina

méxico

litio

📈 mercados y finanzas

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108756/49/1087564909_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e12085ce460517f0ac878efb3fb8043.jpg

"Ni Estados Unidos ni China ni Rusia, el litio es de los mexicanos", sentenció el pasado 27 de enero el mandatario mexicano al hablar sobre el mineral estratégico cuyo plan de nacionalización ha generado alertas entre la oposición mexicana, el sector empresarial e incluso de Estados Unidos. La expropiación del litio en México se planteó en la recién rechazada reforma eléctrica de López Obrador, la cual no alcanzó los votos necesarios en el Congreso mexicano; sin embargo, el jefe del Ejecutivo ya puso en marcha el otro camino para proteger al preciado mineral: modificaciones a la Ley Minera. ¿Por qué se busca con tanto afán nacionalizar el litio? ¿Cuál es la importancia de este mineral en el sector tecnológico? ¿México tiene mucho o poco litio? Sputnik te presenta algunos datos sobre este mineral en suelo mexicano. El preciado litio De acuerdo con el informe "El litio: La nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde", uno de los principales usos industriales del metal es como espesante para grasas lubricantes; sin embargo, a partir del 2010, "son el uso de las baterías de litio las que se van convirtiendo en uno de los contrincantes de reemplazo de los combustibles fósiles", detalla el documento.Es el elemento sólido más ligero y se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas, por lo que su uso en la producción de celulares, automotores y equipos de cómputo es esencial. El litio en México El mayor tesoro de litio mexicano está en los desiertos del norte, en Sonora, estado fronterizo con EEUU. Desde ahí operan las firmas extranjeras Bacanora, inglesa, y la china Ganfeng. Según reportes, en territorio mexicano hay alrededor de 1,7 millones de toneladas de reservas mineras de litio y, según la Cámara Minera de México, en el mundo hay tres tipos de yacimientos del mineral: los yacimientos tradicionales de roca, los salares con una concentración mediana del metal y las salmueras salinas, las más comunes en el país latinoamericano. La titular de Energía en México, Rocío Nahle indicó en enero pasado que el país está en el top 10 de los países con más litio a nivel mundial. Las concesiones Según informó en octubre pasado el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, en el país hay ocho concesiones otorgadas para la posible extracción de litio, las cuales quedarán vigentes, pero ya no se darán más. Las empresas tendrán que acreditar ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que ya han iniciado el proceso para la exploración, esto con la finalidad de evitar la especulación, explicó. "Hasta la fecha se tiene informes que solamente una de esas sociedades, de esos ocho concesionarios, reúne estas características, pero si logran acreditarlo estas ocho, pues estará vigente la concesión", sentenció el funcionario. Los cambios a la ley El Gobierno de López Obrador pretende hacer modificaciones y adhesiones a los artículos uno, cinco, nueve y 10 de la Ley Minera de México.En el documento, el cual ya está en el Congreso, se declara la utilidad pública de la exploración, la explotación y el aprovechamiento del litio. "No se se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia", se lee en el documento enviado por López Obrador. Asimismo, en su propuesta el Gobierno federal prevé la creación de una empresa del Estado que se encargará de la exploración, la explotación y el aprovechamiento del mineral.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/amlo-echa-a-andar-su-plan-b-para-proteger-el-litio-en-que-consiste-y-que-necesita-para-aprobarlo-1124507123.html

https://mundo.sputniknews.com/20220418/punto-por-punto-estos-son-los-cambios-que-amlo-propone-a-la-ley-minera-para-nacionalizar-el-litio-1124509442.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, litio, 📈 mercados y finanzas, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico