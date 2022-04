https://mundo.sputniknews.com/20220418/ecuador-irrespeto-a-la-legislacion-bananera-y-conflicto-en-ucrania-afectaron-al-sector-1124531273.html

Ecuador: "Irrespeto a la legislación bananera" y conflicto en Ucrania afectaron al sector

Ecuador: "Irrespeto a la legislación bananera" y conflicto en Ucrania afectaron al sector

Entrevistado por 'Contante y Sonante', el dirigente de la Federación Nacional de Bananeros en la provincia de El Oro, Segundo Solano, explicó el impacto que ha tenido en ese sector productivo el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El conflicto de los bananeros en Ecuador —el principal exportador de esa fruta a nivel mundial— agudizó una crisis que ya venía de antes. En enero, los medianos y pequeños productores habían solicitado una reunión con el presidente Guillermo Lasso y calificaron su situación como insostenible.El banano es el segundo producto de exportación no petrolero del país, después del camarón. El año pasado las ventas al exterior representaron 3.485 millones de dólares pero ya se registraba una caída del 5% de valor y 3% de volumen con respecto al año pasado.Rusia es el destino del 21% de los bananos ecuatorianos y las sanciones impuestas contra Moscú por el conflicto en Ucrania dificultan la comercialización.Ecuador tiene una legislación especial para la producción y exportación del banano. Dicha ley establece que se debe acordar un costo mínimo que las empresas exportadoras deben pagar al productor, algo que según ellos no se está cumpliendo.Sobre el tema, Contante y Sonante entrevistó al dirigente de la Federación Nacional de Bananeros en la provincia de El Oro, Segundo Solano.El dirigente gremial explicó que se llega a esta situación partiendo de un "irrespeto a la legislación bananera".Para Solano, el precio que se pagaba por las bananas era de entre 1,50 y tres dólares por caja previo al conflicto en Ucrania. Pero ahora se les pretende pagar alrededor de 80 centavos de dólar.Con este escenario, los productores reunidos en la Federación Nacional de Bananeros piden control de precios y cumplir con otros puntos que establece la legislación que rige desde el 2004."El problema es que no se han efectuado los controles por parte de la autoridad competente. Y al existir el silencio cómplice de las autoridades de no controlar lo que deben, se llegó a esta situación", explicó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

