Continúa el misterio alrededor de la muerte de Freddy Rincón

Continúa el misterio alrededor de la muerte de Freddy Rincón

Luego de una semana del trágico accidente que le costó la vida al recordado exfutbolista colombiano, aún no se esclarecen responsabilidades sobre lo que... 18.04.2022, Sputnik Mundo

El misterio rodea el trágico accidente automovilístico que terminó con la vida del exmediocampista de la Selección Colombia, Freddy Rincón, en la ciudad de Cali (oeste).La Justicia colombiana aún no ha podido determinar quién conducía la camioneta en la que viajaba Rincón cuando esta impactó contra un bus del transporte público de la ciudad, accidente que dejó en grave estado a la exestrella del fútbol colombiano, quien murió el 14 de abril.Mientras algunos testigos aseguran que el conductor del coche siniestrado al momento del accidente era el propio Freddy Rincón, otros aseguran que fue cambiado de asiento —del asiento de conductor al de copiloto—, por sujetos que se dieron a la fuga.Sin embargo, la versión más aceptada, incluso por familiares de Rincón, es que el exfutbolista no iba conduciendo su camioneta, sino que acompañaba desde el asiento de copiloto, además de dos mujeres que iban en el asiento trasero.Al momento del impacto, el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga —según la versión de testigos—, sin que exista registro alguno del momento.El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, sostuvo que no se descartan hipótesis sobre el accidente, e informó que todo el material probatorio recogido fue entregado a la Fiscalía General de Nación, organismo encargado de propiciar y encauzar la investigación correspondiente.Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali, también se pronunció sobre lo ocurrido. "No lo conocemos (al conductor), no podríamos dar una información veraz al respecto. Lo que sí sé es que en la medida en que tengamos información, la iremos brindando a la comunidad. En este momento de redes, siempre saldrán nuevas evidencias e información", sostuvo el alcalde Ospina.La Secretaría de Movilidad detalló que se investigan todas las versiones del accidente, incluyendo algunas que afirman que fueron dos los hombres que descendieron del automóvil y huyeron de la escena del accidente.

