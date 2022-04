https://mundo.sputniknews.com/20220418/chile-quiere-eliminar-el-senado-que-paises-latinoamericanos-ya-lo-han-hecho-1124526194.html

Chile quiere eliminar el Senado: ¿qué países latinoamericanos ya lo han hecho?

La Convención Constitucional de Chile avanza en su iniciativa de eliminar el Senado y convertir al Legislativo chileno en un órgano unicameral con... 18.04.2022, Sputnik Mundo

La posibilidad de eliminar el Senado de la República, una institución política con más de 200 años de tradición, es una de las novedades introducidas en el trabajo de la Convención Constitucional de Chile, que ya ha dado pasos históricos en reconocer a los pueblos originarios.El 13 de abril, la Convención decidió eliminar el Senado para dotar al Poder Legislativo de un órgano unicameral de diputados denominado Cámara de las Regiones (división administrativa de Chile). De acuerdo a la iniciativa, se trataría de un "órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución".Sin embargo, el pleno de la Convención no alcanzó el cuórum necesario de dos tercios —es decir 103 votos, de los cuales obtuvo 102—, para su aprobación definitiva, por lo que la propuesta deberá ser nuevamente discutida en la comisión de Sistema Político.Entre los artículos que aún deben definirse están los que dan a la nueva cámara atribuciones tales como:"Esperemos que estas normas puedan volver y puedan consensuar de una manera en que puedan aprobarse, de lo contrario tenemos normas que están inconexas y no se entiende", puntualizó Hoppe.La propuesta de una nueva Constitución Política de Chile redactada en democracia por la Convención Constitucional, deberá ser aprobada —o rechazada—, mediante un referéndum de carácter obligatorio —voluntario de forma única para los chilenos residentes en el extranjero—, el próximo 4 de septiembre de 2022.Experiencias unicamerales en América LatinaChile, de aprobar la nueva Constitución Política el próximo 4 de septiembre, se convertiría en el país número 105 en el mundo en adoptar la unicameralidad legislativa.En la región no sería el primer país de la región en avanzar hacia un modelo legislativo unicameral sino que se sumaría a la larga tradición unicameral de los países de América Central, junto a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.Todos los países centroamericanos tienen un carácter unicameral en sus respectivos poderes legislativos, siendo Panamá el primero, al adoptar el unicameralismo luego de la independencia de Colombia en 1904.Guatemala adoptó el unicameralismo en 1945 luego de la Revolución Guatemalteca de 1944. Costa Rica adoptó el unicameralismo en 1949 tras la redacción de su Constitución Política actual en el mismo año, mientras que Cuba consagró el unicameralismo de acuerdo a la Constitución Política de 2019.La década de 1980 marcó el inicio del unicameralismo en el Triángulo Norte: Honduras lo hizo en 1982 con la entrada en vigencia de la Constitución Política de ese año, El Salvador 1983 luego de la guerra civil salvadoreña y Nicaragua en 1986, en el marco de la Revolución Sandinista.Unicameralismo en América del SurEn Sudamérica, Chile sería el cuarto país con un sistema legislativo basado en una única Cámara de Diputados que realice la gestión legislativa sin la necesidad de una segunda cámara como el Senado, detrás de las experiencias de Perú, Venezuela y Ecuador.Perú adoptó el unicameralismo a partir de la Constitución Política de 1993, luego de la desintegración del Poder Legislativo por el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en 1992.El Congreso de la República del Perú, cuenta con 130 diputados —sin posibilidad de reelección—, durante un periodo legislativo de cinco años.Venezuela es un país unicameral que adjudica el Poder Legislativo a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que en la actualidad cuenta con 277 diputados, luego del proceso constituyente del cual emanó la actual Constitución Política del Estado en 1999.Ecuador, el último país de la región en convertir su Poder Legislativo en unicameral, adoptó el nuevo sistema tras la aprobación de la Constitución Política de 2007, emanada de la histórica Asamblea Constituyente ecuatoriana que funcionó ese año. Aquel proceso fue impulsado por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, inaugurada mediante el referéndum constitucional del 28 de septiembre de 2008, cuenta con 137 asambleístas (15 asambleístas nacionales y 116 asambleístas provinciales y distritales), repartidos en doce comisiones permanentes.

