El presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó posesión en el Consejo de la Magistratura, hecho criticado desde el oficialismo. En otro orden, en Chile se dispara el precio del aceite como efecto de las sanciones internacionales a Rusia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Argentina: Gobierno advierte "avanzada de la Justicia para autogobernarse" El presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó posesión en el Consejo de la Magistratura, hecho criticado desde el oficialismo. En otro orden, en Chile se dispara el precio del aceite como efecto de las sanciones internacionales a Rusia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de grave el hecho, a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Allí citó a un periodista local, quien expuso las condiciones en que Horacio Rosatti llegó al cargo.El magistrado fue designado juez de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, por parte del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).En la medianoche del viernes 15 de abril venció un plan para reformar, vía proceso legislativo, el Consejo de la Magistratura. Tres días después Rosatti asumió como presidente de dicho organismo."En su declaración se dio al Congreso tres meses para que sancione una nueva ley, pero estamos en abril y el Congreso no llegó [al plazo]. Rosatti asume en esta situación de emergencia", agregó.A criterio del politólogo, ocurre "una suerte de intervención de la Justicia en el Consejo, ante la falta de una regularidad en su funcionamiento".Desde la coalición oficialista, el Frente de Todos, se adelantó que la intención es reclamar la destitución del magistrado."Cristina Fernández, y la mayoría del Gobierno, consideran que esto es un atropello de la Justicia a los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo) que integran el Consejo. Lo ven como una avanzada de la Justicia para autogobernarse", opinó Burdman.Rosatti es un funcionario que comenzó siendo cercano al kirchnerismo y terminó operando en la oposición, según el politólogo.En esta edición de En Órbita también informamos sobre el gran aumento del precio del aceite en Chile, relacionado con el conflicto en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia.Y además, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani aseguró que EEUU "no tiene moral" para hablar de respeto a los derechos humanos. Esto en relación con un informe donde Washington asegura se vulneran los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

