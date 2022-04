https://mundo.sputniknews.com/20220418/analista-argentino-eeuu-y-la-otan-pretenden-destruir-a-rusia-1124519898.html

Analista argentino: EEUU y la OTAN pretenden destruir a Rusia

Analista argentino: EEUU y la OTAN pretenden destruir a Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Nunca se vivió un grado tan alto de sanciones y censuras como las que ahora se aplican contra Rusia, y el plan de EEUU y de la... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T17:51+0000

2022-04-18T17:51+0000

2022-04-18T17:51+0000

internacional

eeuu

otan

rusia

europa

argentina

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106514/67/1065146772_0:152:3600:2177_1920x0_80_0_0_4f63f43d1fee2fcd033ba90dcb521310.jpg

El analista, quien también es sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), señaló que el agredido en el conflicto en Ucrania es Rusia, quien "ha actuado en legítima defensa"."Rusia actuó de la misma manera que hizo EEUU cuando habían armas nucleares soviéticas en Cuba y en 13 días el problema se resolvió ya que EEUU planteó que no iba a permitir esas armas tan cerca. Pero lo que es razonable para EEUU no es aceptado por Washington para otros Estados", agregó.Señaló que Rusia "es considerada una amenaza mundial" y eso no depende de si su Gobierno es comunista o capitalista. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Las víctimas civiles en Ucrania ascendieron a 2.072 fallecidos y 2.818 heridos desde el comienzo de la operación militar de Rusia, comunicó este 18 de abril la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 6.600 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.

https://mundo.sputniknews.com/20220316/eeuu-y-la-otan-quieren-complicar-a-rusia-y-china-sus-rivales-estrategicos-1123202800.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/eeuu-cree-que-junto-con-la-otan-debe-enfrentar-con-fuerza-y-resolucion-crisis-de-ucrania-1123580045.html

eeuu

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, otan, rusia, europa, argentina, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania