AMLO echa a andar su plan B para proteger el litio mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los legisladores mexicanos para discutir este mismo 18 de abril los cambios a la Ley... 18.04.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa, el presidente señaló que, si así lo deciden los legisladores, los cambios a la ley en la Cámara se van a discutir este lunes 18 de abril. "Llamo a los legisladores para que, si es posible, hoy o mañana ya se proteja el litio y empecemos a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad que va a manejar todo lo relacionado con el litio", agregó el presidente mexicano. El mandatario indicó que la iniciativa de cambios a la Ley Minera ya está en el Congreso y reveló que el documento lo firmó desde el jueves, 14 de abril, antes incluso de la discusión de la reforma eléctrica. López Obrador aseveró que los cambios solamente pretende la nacionalización del litio y no de otros minerales.Además, López Obrador acusó a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica de haber comentido una traición en contra del pueblo mexicano y defender los intereses de las empresas privadas. "Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras", señaló el mandatario. Pese a que la reforma eléctrica impulsada por el presidente tuvo 275 votos a favor ésta no alcanzó la mayoría calificada necesaria para los cambios constitucionales, pues se emitieron 223 votos en contra.A diferencia de la reforma eléctrica, los cambios a la Ley Minera mediante la cual se busca la expropiación de litio, no requiere la aprobación de las dos terceras partes del Congreso, únicamente necesita la mayoría simple.

