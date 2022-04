https://mundo.sputniknews.com/20220417/rusia-revela-el-plan-de-europa-para-perjudicar-a-moscu-1124495416.html

Rusia revela el plan de Europa para perjudicar a Moscú

Rusia revela el plan de Europa para perjudicar a Moscú

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, denunció que el plan secreto de los europeos no es la paz en Ucrania, sino el... 17.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-17T15:54+0000

2022-04-17T15:54+0000

2022-04-17T17:10+0000

economía

rusia

dmitri medvédev

default

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

sanciones

europa

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108887/85/1088878594_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_03e7ed466b0f99abaa54dafd8b8394ca.jpg

Agregó que Europa no busca la paz en Ucrania, sino lo que busca es que Rusia incumpla."La tía europea Ursula [von der Leyen] comenzó a emitir textos activamente que ya no están dedicados a los sufrimientos de las personas, ni al final de la operación militar especial, ni a la tan esperada paz en Ucrania, sino al incumplimiento de pagos de Rusia", escribió Medvédev. Añadió que esta es la estrategia profunda de la UE y el plan sagrado de los "masoquistas de Bruselas y sus compañeros de juego al otro lado del océano". "Vale, bueno, inténtenlo", expresó.Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, el sistema financiero de la UE no es del todo estable, "la confianza de la gente está cayendo" y no se desestabilizó tanto ni siquiera en la crisis de 2008.

https://mundo.sputniknews.com/20220417/los-britanicos-ya-no-quieren-pagar-por-las-sanciones-antirrusas-1124493094.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, dmitri medvédev, default, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, sanciones, europa, 📈 mercados y finanzas