Keanu Reeves confiesa cuál fue la peor película de su carrera

Keanu Reeves confiesa cuál fue la peor película de su carrera

Si bien las películas Mi Idaho privado, Johnny Mnemonic, Le llaman Bodhi, Speed y Matrix tuvieron éxito y le dejaron satisfecho, Reeves nunca olvidará el día cuando se implicó en The Watcher (Juego asesino, 2000). Y todo por culpa de su bondad."No podía probar que lo había hecho él y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película", reconoció Reeves en una entrevista.Más aún, la productora de la película, Universal, llegó a un acuerdo con el actor para que no anunciara la falsificación de la firma durante un año.Tropezó dos veces con la misma piedra…Reeves ya tuvo una mala experiencia en otra película, Reacción en cadena (Chain Reaction, 1996). Cada día de rodaje, su colega Rachel Weisz y él se preguntaban cuándo terminaría aquel infierno.Sin embargo, el actor tardó tan solo cuatro años en cometer el mismo error. En The Watcher su papel no se limitó a una breve intervención, tal como lo esperaba. Reeves terminó como protagonista y apareció en la mayor parte de los 97 minutos de la película.The Watcher fue dirigido por el director de cine estadounidense Joe Charbanic. Reeves interpreta a David Allen Griffin, un peligroso psicópata perseguido por el agente del FBI Joel Campbell durante cinco años. De repente aparece para hacerle la vida difícil al ya retirado Campbell enviándole pistas sobre sus próximas víctimas.Reeves no coincide con el públicoLos internautas tienen una buena opinión sobre The Watcher a diferencia del mismo actor. Según las páginas de cine especializadas como IMDB y Rotten Tomatoes, las peores películas donde aparece Reeves son Siberia (2018) y Toc Toc (Knock Knock, 2015) porque ambas reunieron la menor cantidad de votos.La estrella de Matrix tampoco coincide con los críticos que califican a Generation Um...(2012), La hija de Dios (Exposed, 2016) y Réplicas (Replicas, 2018) como las peores películas de su carrera. Así que sobre gustos no hay nada escrito.Y en tu opinión, ¿cuál es la peor película de Reeves?

