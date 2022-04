El papa Francisco dirige la misa de Domingo de Pascua

El Papa también imparte su tradicional bendición Urbi et orbi (A la ciudad y al mundo) a los cristianos de todo el mundo, desde el así llamado balcón de las bendiciones del templo. Esta oración confiere una indulgencia plenaria que supone la remisión ante Dios de una pena, bajo los requisitos establecidos por el Derecho Canónico, como haberse comulgado y confesado, no haber caído en pecado mortal, etc.