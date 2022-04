https://mundo.sputniknews.com/20220416/rumania-prohibira-la-entrada-de-barcos-de-bandera-rusa-a-sus-puertos-1124482218.html

Rumanía prohibirá la entrada de barcos de bandera rusa a sus puertos

Rumanía prohibirá la entrada de barcos de bandera rusa a sus puertos

CHISINAU (Sputnik) — Rumanía prohibirá a partir del 17 de abril la entrada de barcos con pabellón ruso a sus puertos, informó la Administración Marítima y... 16.04.2022, Sputnik Mundo

La prohibición no se aplica en caso de que el buque necesite asistencia y busque hacer una parada de emergencia por razones de seguridad o para salvar vidas o busque un refugio.Además las restricciones no se aplican a los buques que transporten a la UE gas, petróleo y sus derivados, titanio, aluminio, cobre, níquel, paladio, ciertos productos químicos y farmacéuticos no sancionados y alimentos, entre otros.El 8 de abril la UE aprobó el quinto paquete de sanciones a Rusia en respuesta a la operación militar en Ucrania que incluye entre otras medidas el cierre de los puertos comunitarios para los buques de bandera rusa.

