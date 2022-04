https://mundo.sputniknews.com/20220416/los-motivos-por-los-que-un-colombiano-decidio-vivir-en-rusia-1124460567.html

Los motivos por los que un colombiano decidió vivir en Rusia

Los motivos por los que un colombiano decidió vivir en Rusia

En el año 2013, Carlos Escobar decidió viajar al país euroasiático para realizar una maestría en Música.

Carlos Escobar nació en la ciudad colombiana de Santa Marta. Nueve años atrás llegó a Rusia para estudiar una maestría en jazz. Sin embargo, las vueltas del destino hicieron que se quedara a vivir en el país."Al segundo o tercer día de haber llegado a Rusia, me caí en la nieve y me pegué durísimo en la cabeza. Debí esperar un tiempo hasta recuperarme para volver a clase. Cuando volví, no entendí nada; entonces decidí hacer la preparatoria larga de un año", contó Escobar a Destino Rusia.En un principio vivió en Bélgorod, donde aprendió el idioma ruso. Y luego se fue a San Petersburgo, donde se instaló de forma definitiva, debido a su mayor "estatus cultural", explicó.En Rusia se ha dedicado a estudiar y trabajar como músico. Ha formado un dueto con un ciudadano ruso llamado "Café con Leche". Por otra parte, Carlos Escobar enseña el idioma español.Si bien el músico y docente colombiano ha recibido propuestas laborales de su país, por ahora decidió seguir viviendo en San Petersburgo. "Acá [en Rusia] me siento seguro, es una de las cosas que me motivan a quedarme", señaló."Estoy en un país al que le estoy muy agradecido. He aprendido a ser mejor en Rusia. Lo amo. Los rusos son muy amables, cálidos, divertidos, buenos amigos y muy sinceros", sentenció Escobar.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

