Viernes Santo católico, un día cualquiera en la vida de la mayoría de los cubanos

"Lo único que puedo decirle es que hoy es feriado, no tengo que ir a trabajar y me lo pagan, pero no me pregunte por qué, pues no podría responderle. Escuché decir que es algo religioso, pero yo no le 'descargo' a eso", comentó a Sputnik un joven que se identificó como Alberto García, quien compartía una botella de ron con sus amigos frente a su casa en el municipio capitalino de Centro Habana.