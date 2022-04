https://mundo.sputniknews.com/20220415/una-victoria-de-le-pen-cambiaria-la-historia-de-francia-1124436701.html

Una victoria de Le Pen cambiaría la historia de Francia

Tras la realización de las elecciones presidenciales francesas en las que Macron y Le Pen volvieron a ser los candidatos más votados, el analista uruguayo Leo... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Las elecciones presidenciales de Francia del 10 de abril determinaron una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ambos tienen un escaso porcentaje de diferencia, lo que quiere decir que en dos semanas a los franceses les tocará elegir entre la continuidad o un cambio total. En este marco, "estamos frente a una segunda vuelta que va a definir dos visiones del mundo muy separadas", indicó el analista uruguayo radicado en Francia.Incertidumbre tras aumento del costo de vida en el paísEn este sentido, "Macron y Le Pen representan dos universos políticos radicalizados hacia polos diferentes", enfatizó. Por su parte, "se destaca el alza de precios, que es la preocupación número uno del pueblo francés", explicó. Tras una encuesta realizada recientemente, "se destaca que un 57% de los encuestados pusieron como primer problema el poder de compra", indicó.Según la historia política reciente en Francia, "la línea divisoria va a estar trazada en un muro republicano que es el que hace frente a los avances de la extrema derecha", indicó. Ello ha funcionado hasta ahora, "no hay que olvidarse que Macron le ganó a Le Pen con un 66% de los votos en la segunda vuelta de 2017", sostuvo. Sin embargo, "no va a tener tanta diferencia ahora porque Le Pen se ha manejado bien y, sobre todo, porque estamos frente a una radicalización de los electores", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora especialista en India Sabrina Olivera, con quien dialogamos sobre la seguridad regional tras la asunción de un nuevo Gobierno en Pakistán.¿Se espera una mayor cooperación entre India y Afganistán?Los titulares de Exteriores y Defensa de EEUU e India instaron a Pakistán a prevenir el uso de su territorio para actividades terroristas. Al respecto, "resulta interesante mencionar que ambos países comparten el interés en la seguridad regional desde dos aspectos", sostuvo. En lo concerniente al primer aspecto, "este tiene que ver con el Indo Pacífico y el avance China, entendiendo que India es la alternativa y el único actor que puede hacerle frente", indicó la investigadora argentina.En lo referente al segundo, "se destaca el escenario más próximo, que tiene que ver con Pakistán y Afganistán", sostuvo. El problema es la cercana relación que existe entre los talibanes y Pakistán, explicó. En este sentido, "el temor de India es que las oleadas de terrorismo que pueden comenzar en Afganistán y que tienen su eco en Pakistán deriven en nuevos hechos terroristas", indicó Olivera. De todos modos, "no es la primera vez que India expresa el interés en abordar la temática del terrorismo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación internacional en el marco del impacto de la revolución tecnológica y científica de los últimos años.Semana CriollaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Karina Kokar, quien es integrante del Observatorio de Plataforma Animalista. Con ella dialogamos sobre la problemática en torno al trato a los animales en el marco de las jineteadas de la Semana Criolla desarrollada durante la Semana de Turismo en Montevideo, Uruguay.

