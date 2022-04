https://mundo.sputniknews.com/20220415/un-partido-de-futbol-en-brasil-suspendido-por-una-simpatica-zargueya--video-1124456208.html

Un partido de fútbol en Brasil, suspendido por una simpática zarigüeya | Vídeo

Un partido de fútbol en Brasil, suspendido por una simpática zarigüeya | Vídeo

Muchas cosas pueden demorar un partido de fútbol pero pocas tan tiernas como una pequeña zarigüeya que, de forma despreocupada, cruzó todo un campo de juego... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Los aficionados que acudieron al Estadio Heriberto Hülse de la ciudad de Criciúma, en el estado de Santa Catarina, no esperaban más que un disputado encuentro entre el local, el Criciuma E.C., y el Londrina, por la segunda jornada del torneo Brasileirao de la Divisional B, la de segunda categoría en el fútbol brasileño.Pero cuando corrían 27 minutos del segundo tiempo, y cuando el locatario ya ganaba por un gol, sucedió lo impensado: un pequeño animalito se lanzó hacia el campo de juego y, como si no hubiera nadie allí, caminó todo el ancho de la cancha.El intruso era una zarigüeya, un marsupial que suele encontrarse con mayor frecuencia en el noreste de Brasil y otras zonas de América Latina pero que, al parecer, no tuvo problemas en mostrarse en una de las ciudades al sur del país.Al verlo caminar lentamente por el campo, el árbitro del partido y los futbolistas solo atinaron a acompañar el desplazamiento del tierno animal. Un par de jugadores intentan apurarlo pero el animal parece tener claro su objetivo: llegar, a su ritmo, al otro lado del campo.La transmisión del partido tampoco pudo evitar centrarse en el protagonista accidental del partido y acompañó su camino. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, especialmente entre los amantes de los animales, cautivados por el simpático caminar de la zarigüeya.Por cierto, el partido culminó con victoria para el local por 1 a 0 aunque, a decir verdad, el dato quedó en segundo plano.

