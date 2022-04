https://mundo.sputniknews.com/20220415/token-no-fungible-un-cambio-de-paradigma-sobre-el-estatus-y-la-identidad-basado-en-internet-1124460932.html

Token No Fungible: “Un cambio de paradigma sobre el estatus y la identidad basado en Internet”

Token No Fungible: “Un cambio de paradigma sobre el estatus y la identidad basado en Internet”

En Contante y Sonante, el colombiano Camilo Rodríguez, analista de cripto activos y Docente en CRacademia.com, analizó el crecimiento mundial del mercado de los Token No Fungible –NFT- a los que definió como “un boom que llegó para representar el status de las personas a nivel mundial”.

Los Token No Fungible –NFT- se han convertido en una de las más importantes tendencias de los mercados internacionales, hablamos de activos criptográficos que tienen la capacidad de ser únicos e irrepetibles.Además, apoyados en la tecnología blockchain, estas propiedades se pueden almacenar y, de esta manera, se vuelve posible certificar tanto su originalidad como su propiedad.Entrevistado en Contante y Sonante, el colombiano Camilo Rodríguez, analista de cripto activos y Docente en CRacademia.com, educador sobre Bitcoin& Blockchain en Argentina desde hace 10 años, definió a los NFT como “activos únicos, raro y que no se puede fraccionar”.Rodríguez destacó el poder de trazabilidad que tiene el arte digital en comparación con los bienes tangibles tradicionales: “Antes el coleccionista al comprar una obra se la podía revender a alguien, por lo que no se sabía en manos de quién iba a quedar el producto final”.El entrevistado afirmó que gracias a esta tendencia la humanidad está atravesando “un cambio de paradigma completo” en el que “el estatus y las nuevas identidades” de las personas se apoyan en Internet y “se vuelven cada vez más relevantes”, concluyó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

