Rusia duda que haya alternativa razonable para sus productos energéticos en Europa

MOSCÚ (Sputnik) — El vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak se mostró escéptico ante la posibilidad de que Europa pueda encontrar ahora una alternativa... 15.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-15T13:32+0000

2022-04-15T13:32+0000

2022-04-15T13:36+0000

economía

rusia

alexandr nóvak

ue

europa

gas

📈 mercados y finanzas

energía

"Hoy en día apenas existe una alternativa razonable a las fuentes de energía de Rusia", escribió Nóvak en la revista Energuetícheskaya Política Política Energética en ruso.El vice primer ministro calificó de imposible garantizar la seguridad energética de Europa sin los productos energéticos rusos, dada la alta proporción de estos en el mercado europeo.Nóvak señaló que los productores estadounidenses del gas natural licuado (GNL) llevan varios años tratando de ocupar una parte significativa del mercado europeo, sin embargo, apuntó, la falta de la infraestructura necesaria para recibir el GNL en Europa no permitirá aumentar los suministros con rapidez.Además, la UE estudia la posibilidad de sustituir los productos energéticos rusos por los hidrocarburos de Arabia Saudí, Argelia Kuwait —todos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)— y Catar. Sin embargo, recordó el vice primer ministro, la OPEP ya había anunciado que los países de la alianza no podrán compensar la reducción del suministro de petróleo ruso al mercado mundial.Entre los posibles proveedores alternativos de carbón a Europa se puede mencionar a América Latina y Sudáfrica, pero, agregó Nóvak, según los expertos, los países de estas regiones no podrán garantizar un precio razonable debido a "los costos logísticos significativos y la alta demanda".En este contexto el vice primer ministro calificó de imposible para Europa sustituir por completo las importaciones del petróleo y gas rusos en los próximos 5-10 años, la opinión que, según Nóvak, comparten todos los actores clave de la industria energética.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para, según el presidente ruso, Vladímir Putin, "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a que detenga las hostilidades.Así, la Unión Europea impuso restricciones que prohíben comprar, importar o transferir carbón y otros combustibles fósiles sólidos al bloque comunitario si se originan en o se exportan desde Rusia, a partir de agosto de 2022.Las restricciones de la UE a las importaciones de petróleo y gas de Rusia no se aplican hasta ahora, pero los políticos europeos hacen de vez en cuando llamamientos similares. Estados Unidos ya impuso un embargo a los suministros energéticos rusos, a excepción del uranio. No obstante, Rusia afirma que podrá desviar sus suministros a mercados alternativos, como el asiático.

