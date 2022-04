https://mundo.sputniknews.com/20220415/porque-comemos-huevos--de-chocolate-en-pascuas-1124461238.html

¿Porqué comemos huevos de chocolate en Pascuas?

¿Porqué comemos huevos de chocolate en Pascuas?

Símbolo de fertilidad y nacimiento, este dulce es consumido por miles de personas en el domingo que el cristianismo celebra la resurrección de Jesús.

2022-04-15T22:10+0000

2022-04-15T22:10+0000

2022-04-15T22:10+0000

zona violeta

sociedad

religión

huevos de chocolate

pascua

ceremonia

semana santa

semana santa

resurrección

iglesia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1124462851_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_0133f86071d0ea104927f0b9e23a68ad.jpg

¿Porqué comemos huevos de chocolate en Pascuas? Símbolo de fertilidad y nacimiento, este dulce es consumido por miles de personas en el domingo que el cristianismo celebra la resurrección de Jesús.

Diversas religiones tienen sus celebraciones en semana santa y el domingo, la celebración de pascua de resurrección es una de las más conmemoradas en particular por el cristianismo.Ese día, miles de personas comen huevos de chocolate. ¿Qué tiene que ver esto con la celebración? Consultamos al historiador chileno Héctor Vélis-Meza, quien también explicó el significado de esta tradición.“Los huevos deberían repartirlos las gallinas y los reparten los conejos, ambos tienen que ver con un símbolo universal que es la fecundación y de la generación que se va produciendo en el mundo. El huevo es el nacimiento pero el conejo se caracteriza por lo mismo, es un animal muy fecundo”, indicó el entrevistado.Otra de las costumbres que mantiene el catolicismo, es la prohibición de no comer carne, algo que se hizo costumbre incluso entre los no religiosos. Para los cristianos, el viernes santo es el día que Jesús murió crucificado y por lo tanto, es un día de luto y penitencia. Eso explica la inhabilitación a comer carne e incluso algunas personas ayunan aunque hoy, ya es más “una recomendación” que un mandato, ante la caída de fieles que ha tenido la Iglesia Católica, indicó Velis-Meza.Entre las tradiciones propias de cada país en el marco de la Semana Santa, Chile tiene “la fiesta de Cuasimodo”, una expresión popular que se realiza principalmente en zonas rurales, es parte del folclore chileno, en la que un cura acompañado de un personaje denominado “guaso”, recorre la casa de pobladores para dar su bendición.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, religión, huevos de chocolate, pascua, ceremonia, semana santa, semana santa, resurrección, iglesia, аудио