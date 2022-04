https://mundo.sputniknews.com/20220415/me-da-orgullo-que-me-apoyen-los-analfabetas-amlo-responde-a-comentario-clasista-de-un-escritor-1124434170.html

"Me da orgullo que me apoyen los analfabetas": AMLO responde a comentario clasista de un escritor

"Me da orgullo que me apoyen los analfabetas": AMLO responde a comentario clasista de un escritor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió ante un comentario realizado por el escritor y columnista del diario Reforma Francisco Martín... 15.04.2022, Sputnik Mundo

"A más analfabetismo, más votos para Morena" fue el comentario de Martín Moreno que molestó al jefe del Ejecutivo de México, quien aseveró que le llena de orgullo ser apoyado por dicho sector de la población. "Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura", respondió el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter. Asimismo, López Obrador le recordó al escritor que es gracias a dicho apoyo por el cual ostenta el segundo lugar de los presidentes con mayor aprobación a nivel mundial, de acuerdo con la encuestadora Morning Consult. "Él [Martín Moreno] y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto", agregó López Obrador. En redes sociales, el comentario de Martín Moreno causó molestia debido a su carga clasista y le recordaron que la correlación no implica causalidad.

