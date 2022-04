https://mundo.sputniknews.com/20220415/feministas-radicales-atacan-a-mujer-y-destruyen-su-auto-en-la-cdmx--video-1124434065.html

Feministas radicales atacan a mujer y destruyen su auto en la CDMX | Video

Feministas radicales atacan a mujer y destruyen su auto en la CDMX | Video

Cuatro mujeres encapuchadas destruyeron las ventanas del auto de otra mujer, a quien amenazaron. Los hechos quedaron grabados en un video que se ha viralizado. 15.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-15T15:09+0000

2022-04-15T15:09+0000

2022-04-15T15:09+0000

américa latina

méxico

mujeres

feminismo

violencia de género

seguridad

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1124449524_0:69:1317:809_1920x0_80_0_0_3366ece36e8b8e3711331feb9f90d2e7.jpg

Una usuaria de Twitter, quien se identificó como la hija de la persona agredida, aseveró que los hechos ocurrieron en la calle de República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presuntamente como un acto defensivo de las personas encapuchadas."Mi mamá iba sola en la calle, estas chicas estaban bloqueando la calle pidiendo dinero, mi mamá les dijo que no tenía, le empezaron a pintar el coche con aerosol, ella se molestó e intentó sacar el celular para grabar lo que estaba pasando, cuando vieron eso se le fueron encima y le empezaron a destruir el coche con tubos de metal y a insultarla", sostuvo la usuaria @_nnux.Luego de que logró salir del vehículo, las mujeres le arrebataron su celular, que ya no pudo recuperar, sostuvo la hija de la conductora vulnerada. "Desde hace tiempo he estado muy confundida respecto a estos grupos radicales, entiendo la rabia, entiendo querer pintar los nombres de las víctimas por toda la ciudad, pero ¿esto? ¿Cerrar calles y atacar de esta manera a una mujer porque no te da dinero?", cuestionó."Creo que es momento de pausar y reflexionar, no puedo entender cómo esto va de la mano con pedir justicia para las mujeres. Simplemente no entiendo. Me parece muy grave que estemos llegando a esto", agregó.No obstante, pidió que el movimiento feminista no se descalifique por estas acciones y vinculó los hechos violentos a alas radicales dentro del feminismo, además de solicitar vía Twitter a las autoridades de la Ciudad de México los videos de lo sucedido.En tanto, las encapuchadas, que mantienen ocupado un inmueble en la calle de República de Cuba, aseveraron que la mujer conductora cuyo vehículo fue golpeado les había aventado el automóvil presuntamente para lograr pasar a pesar del bloqueo que sostenían para pedir recursos económicos. Así, las responsables del espacio "Okupa Cuba Monumenta Viva" sostuvieron que los hechos violentos captados en video fueron articulados en defensa propia. Además, acusaron a la automovilista de poner en riesgo a dos menores de edad durante su maniobra para tratar de romper el bloqueo y aseveraron que fueron varias personas del barrio las que le reprocharon su acción. "Es bien fácil y bien lamentable que ahora todo mundo utilice el papel de víctima para evadir responsabilidades y evitar cuestionamientos", apuntaron en una respuesta en Facebook y llamaron a considerar los dos enfoques de la historia.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/feministas-en-mexico-convocan-a-un-boicot-economico-en-torno-al-dia-de-la-mujer-1122537357.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, mujeres, feminismo, violencia de género, seguridad, 💢 insólito