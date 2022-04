https://mundo.sputniknews.com/20220415/empresariado-venezolano-se-lanza-a-cubrir-espacios-vacios-dejados-en-mercado-ruso-por-occidente-1124456669.html

Empresariado venezolano se lanza a cubrir "espacios vacíos" dejados en mercado ruso por Occidente

Empresariado venezolano se lanza a cubrir "espacios vacíos" dejados en mercado ruso por Occidente

"Las sanciones siempre generan oportunidades". Lo dijo a Sputnik el empresario venezolano Félix Caballero, fundador de la consultora KRB Business, con sede en... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Empresariado venezolano se lanza a cubrir "espacios vacíos" dejados en mercado ruso por Occidente

"Las sanciones son una gran oportunidad, tanto para los venezolanos, como para los empresarios latinoamericanos en general, para entrar en el mercado ruso, que antes estaba de alguna manera copado", manifestó Caballero, citando a un colega que verificó que, "por cada empresa o accionista europeo que se va, entran dos chinos, tres venezolanos y cuatro indios", es decir, los "espacios vacíos en los mercados siempre se cubren".En este contexto, indicó que su consultora se ofrece, no sólo para ayudar a los empresarios latinoamericanos a "entrar en el mercado ruso", sino también para "asesorar" sus relaciones con diferentes instituciones del gigante euroasiático, en particular, con bancos."Buscamos también promover la entrada en el mercado ruso de productos venezolanos como café, frutas, o productos del mar", agregó, al enfatizar que el objetivo es que los suministros sean "regulares" y "sistemáticos", insistiendo en la necesidad de aprovechar el "puente aéreo directo" entre ambas naciones a cargo de la aerolínea Conviasa, así como de estudiar las posibilidades de impulsar la interconexión marítima.Al mismo tiempo, subrayó que América Latina también necesita ofertas rusas, desde materias primas, hasta productos de su industria automotriz como autobuses, entre otros.Para Caballero, el desarrollo de los lazos con Moscú es un vector correcto de la política de Venezuela, país que conoce en carne propia lo que son las sanciones occidentales, tratándose de uno de los actores clave en la construcción del "nuevo orden multipolar", donde habrá espacio para ambiciosos proyectos económicos chinos y estructuras como BRICS, o la Unión Económica Euroasiática, al tiempo que Occidente ya no podrá discriminar a los que considera sus adversarios, asfixiándolos, tanto económica como militarmente.

