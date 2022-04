https://mundo.sputniknews.com/20220415/el-gol-de-rincon-a-alemania-inmortalizado-por-eduardo-galeano-1124462974.html

El gol de Rincón a Alemania, inmortalizado por Eduardo Galeano

Freddy Rincón, uno de los integrantes de la recordada Selección Colombia protagonista de grandes hazañas en la década de 1990 falleció el 13 de abril a los 55 años, producto de los embates cerebro encefálicos que no logró superar luego de un accidente de tránsito protagonizado por el exfutbolista en la ciudad de Cali (oeste).Los homenajes a su figura se han multiplicado en todos los estamentos de la sociedad colombiana, que despide a un deportista querido y que supo protagonizar una de las décadas y generaciones de futbolistas más exitosas de la historia del balompié del país.El presidente colombiano, Iván Duque, le dedicó sentidas palabras de despedida en redes sociales, destacando que, "Freddy Rincón fue y será siempre un ídolo del fútbol colombiano. Gracias Freddy por toda esa magia y esa fuerza en la cancha que nos inspiró y llenó de momentos inolvidables", a la vez que dedicó condolencias a sus familiares y amigos.El club bogotano Independiente de Santa Fe —donde Rincón debutó en primera división en 1987—, expresó que, "solo muere quien es olvidado. ¡Gracias por tanto Freddy! Enviamos una palabra de aliento a toda su familia y allegados en este difícil momento. QEPD".Freddy Rincón, nacido en 1966 y conocido como 'El coloso de Buenaventura', defendió las camisetas de Independiente de Santa Fe, América de Cali, Palmeiras, Nápoles, Real Madrid y Corinthians, entre otros equipos, donde se destacó como un volante con grandes capacidades técnicas y un gran despliegue físico, además de por su capacidad goleadora.El mítico y recordado gol a Alemania y el relato de GaleanoRincón disputó 84 partidos por la Selección Colombia, uniforme con el que marcó 17 goles. De esos, hay uno que pasó a la historia —junto a los que convirtió en el histórico 0-5 frente a Argentina en Buenos Aires en 1993—: el gol que anotó ante Alemania en el Mundial de Italia 1990, que le permitió a su país alcanzar los Octavos de Final del torneo por primera vez en su historia.El escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) describió ese gol en su libro El fútbol a sol y sombra de 1995, obra esencial e inaugural de la literatura dedicada al 'deporte rey' en Latinoamérica y en la cual se desnuda el arte y estética del deporte más popular del orbe, como también sus negocios y corrupción asociada a nivel institucional.Colombia, venía de perder frente a la exYugoslavia y de vencer a Emiratos Árabes Unidos en la fase de grupos del Mundial de Fútbol FIFA de Italia 1990, por lo que necesitaba imperiosamente conseguir al menos una unidad para poder clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo italiana.El empate en los pies de Freddy Rincón a los 47 minutos del segundo tiempo, no solo significó la clasificación de su selección a la siguiente fase, sino ser recordado como el gol más importante de los cafeteros en un Mundial de Fútbol, al menos hasta el gol de James Rodríguez a Uruguay que le permitió la clasificación de su país a cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.El relato de Eduardo Galeano en El Fútbol a Sol y Sombra:“La pelota llegó al centro de la cancha. Ella iba en busca de una corona de electrizada pelambre: Valderrama recibió la pelota de espaldas, giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban y la pasó a Rincón, y Rincón a Valderrama, Valderrama a Rincón, tuya y mía, mía y tuya, tocando y tocando, hasta que Rincón pegó unas zancadas de jirafa y quedó solo ante Ilgner, el guardameta alemán. Ilgner tapaba el arco. Entonces Rincón no pateó la pelota: la acarició. Y ella se deslizó, suavecita, por entre las piernas del arquero, y fue gol”.

