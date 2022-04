LA PAZ (Sputnik) — El exministro de Defensa del Gobierno de la exmandataria boliviana Janine Áñez (2019-2020), Luis Fernando López, no volverá al país para... 15.04.2022, Sputnik Mundo

El exministro de Defensa de Bolivia no volverá al país hasta que no haya debido proceso

El exministro de Defensa de Bolivia no volverá al país hasta que no haya debido proceso

El exministro de Defensa de Bolivia no volverá al país hasta que no haya debido proceso

© AP Photo / Juan Karita Los titulares de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, con la presidenta transitoria Jeanine Áñez (archivo) © AP Photo / Juan Karita

Síguenos en

LA PAZ (Sputnik) — El exministro de Defensa del Gobierno de la exmandataria boliviana Janine Áñez (2019-2020), Luis Fernando López, no volverá al país para asistir a la Justicia por los procesos en su contra mientras no cambie la situación política y no haya debido proceso, dijo su abogado, Ariel Méndez, a medios locales.