Courtois, un crack dentro y fuera de la cancha

MOSCÚ (Sputnik) — Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid, es un crack del fútbol. 15.04.2022

Es uno de esos jugadores que destaca sobre el verde, que sostiene a su equipo durante el juego y que después, ante la prensa, da la cara si pierden, con la capacidad de analizar situaciones de juego, cual si todas hubieran ocurrido en ese espacio cercano a su arco.Mientras algunos jugadores enfocan directamente al vestuario tras el pitazo final, es habitual ver al arquero responder ante los medios. Lo hace en un español fluido, claro, preciso, cual si hubiera tenido tiempo de estudiar cada una de las frases, cada palabra. Sin embargo, solo han transcurrido unos minutos desde que el árbitro decidió ponerle fin a las acciones.Siempre logra controlar las pulsaciones y nunca reclama para sí el protagonismo cuando, después de una parada fenomenal, o alguna más, los entrevistadores intentan que hable de eso que lo hace diferente y lo coloca en el pequeño grupo de los mejores guardametas del mundo, a pesar de que algunos regidores del fútbol y ciertos medios pasen de largo.Para algunos, las críticas de Courtois a los que controlan el más universal motivaron su exclusión de alguna lista de candidatos recientemente, lo cual no impide que analistas y público lo consideren entre la flor y nata en su posición en el mundo, algo que se encarga de dejar claro en casi todas las presentaciones de su equipo y de su selección.De Bélgica al atléticoThibaut era apenas un niño cuando debutó con el Genk, de la Primera División de Bélgica, y con el cual se proclamó campeón de la liga de su país en 2011. El Chelsea, interesado entonces en las estrellas emergentes del fútbol fue a por él, lo compró y le buscó un sitio donde pudiera jugar. El novel arquero aceptó de buena gana la propuesta, porque la portería del equipo londinense tenía dueño, el checo Petr Cech, quien un día sí y otro también demostraba estar entre los mejores del mundo.Una mañana Courtois hizo sus maletas y se fue al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Era la oportunidad de defender los colores de un club grande como titular, de jugar por cosas importantes y no tener que estar en el banquillo, esperando oportunidades que parecían no llegar nunca, y para lo cual no había nacido. La cesión se pacto hasta finales de 2012 y el joven arquero belga estaba feliz.Ese año, 2012, luego de convertirse en arquero titular del Atlético, ganó la final de la Europa League ante el Athletic de Bilbao. Era apenas su primer título importante y le sirvió de motivación para pedir que su cesión se extendiera por una temporada más. Se iba a quedar hasta 2013 y pensaba que al volver tendría reservado un puesto de titular en el Chelsea.Desde Londres accedieron a sus pretensiones y unos días después ganó con el Atlético la Supercopa de Europa nada menos que al Chelsea. Su nombre comenzaba a sonar entre los grandes porteros y ese año, para colmo, se llevó el trofeo Zamora, que se entrega en España al arquero menos batido. Ya era grande y tenía una defensa formidable a su lado y, sobre todo, un entrenador al que no le gustó nunca que los balones fueran a sus redes. Ese fue un año de récords y de otro título, el de la Copa del Rey, en cuyo partido definitivo tuvo una prórroga espectacular ante el Real Madrid. Y se iba a quedar un año más, hasta 2014.El Chelsea, aun con Cech, accedió. Y Curtois ayudó al Atlético a ganar la Liga Española y a llegar a la final de la Champions ante el Real Madrid. En el partido final, en el minuto 93, luego de defender como un coloso su arco, Sergio Ramos cabeceó un balón hacia su palo derecho y por ahí se fue todo. Luego el Real Madrid fue un torbellino en la prórroga y terminó ganando por 4-1. Pero Courtois supo esa noche dónde quería jugar en el futuro.Al Chelsea y de vuelta a Madrid, al RealHubo contactos entre Chelsea y Atlético y entre los londinenses y el Real Madrid para que el portero se quedara en España, de cuya capital el belga se había enamorado y donde tenía dos hijos ya. Pero nada fructificó y el portero se marchó a Stamford Bridge, aunque se puso como objetivo volver.Ganó dos veces la Liga Premier y en una ocasión fue escogido como el mejor arquero del torneo, pero él tenía su mente puesta en Madrid y en agosto de 2018, poco después de que el Real ganará su tercera Champions seguida, y de que Zinedine Zidane abdicara como entrenador, llegó a un acuerdo con Florentino Pérez y desembarcó en el Santiago Bernabéu.Primero compartió el arco con el costarricense Keylor Navas, el portero de las tres Champions, y cuando este se fue al PSG se convirtió en dueño absoluto. Desde entonces Thibaut regala en cada partido alguna parada y muestra su clase en un equipo que muchas veces se va al ataque y se olvida de volver, lo cual hace más importante la labor del guardametasEn la llamada Casa Blanca ganó varios títulos, pero él sigue soñando con el más grande, el de la Champions. Y espera que no demore mucho. Mientras, deleita a aficionados y seguidores con atajadas sensacionales y análisis acertados tras cada partido, sin importarle mucho que, por aquellas cosas que dice, lo dejen fuera de escalafones o listados para grandes premios individuales.

