Cali: el renovado centro de operaciones del narco mexicano en Colombia

La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Brian Donaciano Olguín Verdugo, —alias 'Pitt'—, capturado en la ciudad de Cali (oeste), el pasado 8 de abril. El mexicano es sindicado como un alto emisario del Cártel de Sinaloa, que fuera liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias 'el Chapo'.Autoridades policiales del país cafetero indicaron a Olguín como un enlace entre el Cártel de Sinaloa —controlador de las rutas de distribución de estupefacientes hacia el sur del estado de California—, con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan la producción de cocaína en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño (suroeste).El general Jorge Luis Vargas, de la Policía Nacional, vinculó al mexicano Olguín con los frentes disidentes 'Dagoberto Ramos', 'Jaime Martínez' y 'Carlos Patiño' de las FARC, liderados por Miguel Botache Santillana —alias 'Gentil Duarte'—, y Néstor Gregorio Vera Fernández —alias 'Iván Mordisco'—.La Fiscalía estadounidense del Distrito Sur del estado de California, expidió un pedido formal de extradición sobre Olguín, por cargos de conspiración para la importación de clorhidrato de cocaína a EEUU en 2014.'Pitt' ingresó a territorio colombiano en febrero de 2022, a pesar de contar con alertas del tipo 'circular roja' de Interpol para su captura internacional, para luego trasladarse al Valle del Cauca para la supuesta negociación sobre compra y distribución de cocaína con las disidencias de las FARC, según fuentes policiales colombianas.Nuevo centro de operacionesPara las autoridades, tanto colombianas como extranjeras, dispuestas en la investigación de los cárteles mexicanos que operan en América Latina y EEUU, no es una novedad la circulación de 'emisarios' —como los denomina la policía local—, provenientes de los distintos cárteles de tráfico de drogas.Olguín no es el primer emisario mexicano detenido en Colombia acusado de conspirar para la compra y distribución de cocaína. En los últimos tres años, 55 mexicanos vinculados a distintos cárteles de su país —principalmente de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación—, han sido detenidos por las autoridades colombianas en cooperación con la DEA estadounidense, informa la policía cafetera.El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sostuvo ante medios colombianos, que la capital del Valle del Cauca, "se ha convertido en un epicentro donde emisarios de la mafia llegan para cerrar grandes envíos de coca desde el Pacífico sur de Colombia. Esto me señala que estamos ante una transnacional del delito, donde la autoridad local sola no puede resolver el asunto y demanda la constitución de grupos élites internacionales con los medios tecnológicos necesarios".A su vez, Ospina consideró que el establecimiento de un verdadero centro de operaciones en Cali por parte de los cárteles mexicanos traen "coletazos" a la seguridad local."En muchas ocasiones, encontramos que víctimas de asesinato en Cali son personas que han llegado recientemente al territorio. Son personas que han estado vinculadas a negocios ilícitos y vienen a Cali, y en ajustes de cuentas, desafortunadamente, enlodan nuestra tranquilidad", concluyó el alcalde Ospina.Según fuentes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, esta es una realidad presente no sólo en el Valle del Cauca. Se ha detectado la presencia de emisarios de cárteles mexicanos en 11 de los 32 departamentos del territorio nacional.

