Bielorrusia vetará la entrada al país de vehículos de la UE

Bielorrusia vetará la entrada al país de vehículos de la UE

MINSK (Sputnik) — Minsk prohibirá desde el 16 de abril que los automóviles y camiones registrados en los países de la UE crucen su frontera, en respuesta a una... 15.04.2022, Sputnik Mundo

La nota precisa que habrá una excepción para los vehículos que se dirigen a ciertos puntos de control y a lugares especialmente designados para realizar operaciones de carga y descarga."Hasta el 23 de abril esta restricción no se aplicará a los vehículos registrados en la UE que ingresaron al territorio de Bielorrusia antes del 16 de abril de 2022", destaca el informe.Los vehículos registrados en la UE que transportan envíos postales y animales vivos podrán desplazarse sin restricciones.Además, las autoridades crearon una lista de lugares a los que pueden acceder los vehículos matriculados en la UE para realizar las operaciones de carga y el desvío desde los puntos de control cercanos. El Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia, en coordinación con el Ministerio de Transporte, determinará los lugares de ese tipo.Las restricciones aún no se aplican al transporte por carretera que realiza la entrega de productos farmacéuticos, médicos, alimenticios y agrícolas, incluido el trigo, así como la entrega de energía, metales no ferrosos y fertilizantes. El tránsito a la región de Kaliningrado aún se mantiene, pero solo para los vehículos registrados en Rusia.Numerosos países empezaron a endurecer las sanciones contra Rusia después de que reconociera el pasado 21 de febrero las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como Estados soberanos y tres días más tarde lanzara una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que ambas repúblicas solicitaron ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Las sanciones sectoriales incluyen la desconexión parcial del país del sistema SWIFT, la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas.Además, la UE, como parte de las sanciones en el contexto de la operación rusa en Ucrania, suspendió el 9 de abril la admisión en el territorio comunitario de vehículos registrados en Bielorrusia y Rusia. A los conductores les dieron tiempo para abandonar el territorio de la UE.Minsk insiste en que no es parte de la operación rusa, mientras que los países que sancionan a Rusia extienden las mismas restricciones a Bielorrusia.

