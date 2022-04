https://mundo.sputniknews.com/20220415/barcelona-decepciona-y-hace-mas-grande-lo-conseguido-por-madrid-y-villarreal-en-champions-1124444373.html

Barcelona decepciona y hace más grande lo conseguido por Madrid y Villarreal en Champions

Barcelona decepciona y hace más grande lo conseguido por Madrid y Villarreal en Champions

MOSCÚ (Sputnik) — La derrota sufrida por el FC Barcelona por 2-3 ante el Eintracht Fráncfort en los cuartos de final de la Europa League supone un nuevo... 15.04.2022

Los del Barcelona ya llegaba con dudas sobre su juego pese a los 15 partidos seguidos sin conocer la derrota. No fueron nada creativos en la ida en Fráncfort, que se saldó con un empate 1-1, en parte por la mala puntería de los locales. Mientras que el fin de semana, en la Liga, se vieron muy por debajo de un Levante que pelea por salir de los puestos de descenso.De nada valió salir como favoritos ante el noveno clasificado de la Bundesliga. El planteamiento del técnico austriaco Oliver Glasner —de buscar los errores del Barça para superarlo a la contra— le dio grandes dividendos en los dos partidos y si el marcador no fue más abultado solo fue por la falta de acierto de sus atacantes.Otro fracaso en EuropaEn una temporada negra para el Barcelona, la primera sin su gran estrella, el argentino Lionel Messi, y con un cambio de entrenador a mitad de campaña, todo parecía encarrilado para Xavi Hernández tras las incorporaciones de nuevos jugadores en enero.Luego de ser eliminados en la fase de grupos de la Champions League en la que se vieron superados por el Bayern de Múnich y el Benfica, la llegada a la segunda competición continental era un problema, pero tras imponerse en las primeras eliminatorias se posicionaban como los grandes favoritos para agenciarse el título.Pero como ya es costumbre el Barca volvió a caer de forma estrepitosa para revivir las pesadillas del último lustro en la Champions League contra Liverpool, Bayern de Múnich, Juventus, Roma y Paris Saint-Germain. Esta vez el victimario fue el Eintracht Fráncfort que los maniató con un fútbol físico y ordenado.Además, el encuentro tiró por tierra todo lo dicho por Xavi en la previa, cuando afirmó que al Barcelona siempre se le exige ganar y jugar bien. Pues en 90 minutos no se vio nada de eso, solo el alargue posibilitó que, jugando en contra de los que dictan los "creadores del fútbol", llegaran los goles Busquets y Memphis Depay para maquillar el triste resultado.Madrid y Villarreal, los grandes de EspañaMientras que en la Champions el Real Madrid y Villarreal dieron las grandes sorpresas y derrotaron a Chelsea y Bayern, respectivamente, para colarse entre los cuatro mejores del continente, y protagonizarán un doble duelo español-inglés cuando se midan a Manchester City y Liverpool por un cupo en la gran final.El 12 de abril, el Madrid supo sufrir y con un arreón final logró poner 2-3 el duelo de vuelta ante el Chelsea —vigente campeón de la Champions— y llevarse el pase con un global de 5-4 ante el plantel de Londres.Tras este resultado el Madrid encara un nuevo reto, la eliminatoria ante el City de Pep Guardiola. Esta será la décima semifinal en los últimos 12 años para el conjunto blanco —la número 31 en 52 ediciones de la Champions League— que desde la temporada 2010/11 solo se ausentó dos veces de la lista de los cuatro mejores, en las temporadas 2018/19 y 2019/20.Por el otro lado llega un Villarreal, que alcanza esta instancia por segunda vez en la historia luego de la hazaña de 2006 de la mano de Manuel Pellegrini. Esta temporada el equipo que dirige Unai Emery dejó en el camino a Juventus y al poderoso Bayern Múnich, por lo que son unos rivales de consideración para el favorito Liverpool. Además, como dicen muchos especialistas, ya en estas eliminatorias no hay rivales menores, pues si llegaron hasta aquí son capaces de todo.Lo cierto es que pese a la nueva decepción que protagonizaron los blaugranas en competiciones europeas, los blancos y los amarillos se encargarán de sacar la cara por el fútbol español en las semifinales de la Champions League.

