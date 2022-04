https://mundo.sputniknews.com/20220414/un-exministro-ecuatoriano-sentenciado-por-corrupcion-presenta-recurso-para-dejar-la-prision-1124429484.html

Un exministro ecuatoriano sentenciado por corrupción presenta recurso para dejar la prisión

QUITO (Sputnik) — La defensa del exministro de Hidrocarburos en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007–2017), Carlos Pareja Yannuzzelli, presentó un... 14.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

petroecuador

jorge glas

carlos pareja yannuzzelli

Este recurso constitucional tiene como objetivo que el exfuncionario salga de la cárcel bajo medidas sustitutivas como uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente, dijo el periódico local El Comercio.Sobre Pareja Yannuzzelli, conocido como Capaya, pesan seis sentencias dentro de una trama de corrupción en la empresa estatal Petroecuador. El exfuncionario afronta sentencias por delitos de peculado (10 años), cohecho (cinco años), delincuencia organizada (seis años), enriquecimiento ilícito (10 años) y tráfico de influencia (seis años).Según el periódico El Universo, el defensor del exfuncionario, Sebastián Espinosa, dijo que el Estado no está garantizando a Pareja su derecho a la salud, dado que no se le estaría procurando atención médica, psicológica, psiquiátrica y otras que requiere su cliente.Desde diciembre de 2021, Pareja se encuentra en la cárcel No. 4, en la capital del país, Quito (norte).Antes estuvo recluido en la cárcel de la ciudad andina de Ambato (centro).El pedido a favor de Pareja Yannuzzelli llega a cinco días de que un juez de la provincia de Santa Elena (oeste) concediera un hábeas corpus al ex vice presidente Jorge Glas (2013 – 2018), que le permitió dejar el centro de privación de libertad, en donde cumplía dos sentencias en firme: por asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012 – 2016.

ecuador

