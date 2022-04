https://mundo.sputniknews.com/20220414/un-estudio-demuestra-que-la-agricultura-hizo-a-nuestros-antepasados-mas-bajitos-1124389253.html

Un estudio demuestra que la agricultura hizo a nuestros antepasados ​​más bajitos

Un estudio demuestra que la agricultura hizo a nuestros antepasados ​​más bajitos

14.04.2022

2022-04-14T04:53+0000

2022-04-14T04:53+0000

2022-04-14T04:53+0000

ciencia

antropología

adn

estatura

agricultura

universidad de pennsylvania

Un equipo internacional de investigadores analizó el ADN y tomó medidas de los restos óseos de 167 individuos antiguos encontrados en toda Europa.Una estatura más baja es un indicador de una salud más pobre, dicen, porque sugiere que no estaban recibiendo suficiente nutrición para apoyar un crecimiento adecuado. Estos primeros agricultores europeos probablemente experimentaron una "nutrición más deficiente y una mayor carga de enfermedades" que atrofiaron su crecimiento.Otros 'factores de estrés' esqueléticos que los granjeros podrían haber experimentado incluyen la 'hiperostosis lorótica', caracterizada por áreas de tejido óseo esponjoso o poroso en el cráneo.El nuevo estudio fue dirigido por Stephanie Marciniak, profesora asistente de investigación del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania en State College, Pensilvania.Estudios recientes han tratado de determinar el efecto del ADN en la altura, dijo la profesora Marciniak, pero su nuevo estudio también incluyó la medición de los huesos de individuos antiguos, así como las contribuciones genéticas."Nuestro enfoque es único en el sentido de que utilizamos medidas de altura y ADN antiguo tomado de los mismos individuos".El cambio de un estilo de vida de caza y recolección de alimentos a un estilo de vida agrícola sedentario no ocurrió en toda Europa simultáneamente, sino en diferentes lugares en diferentes momentos.Para su estudio, los investigadores estudiaron a 167 personas fallecidas cuyos restos se encontraron en toda Europa: 67 mujeres y 100 hombres. Todos los individuos vivieron hace entre 38.000 y 2.400 años, por lo tanto, antes como después de que los humanos comenzaran a cultivar sus propios cultivos hace unos 12.000 años.Se encontraron restos en países como el Reino Unido, Alemania, Hungría, Rumanía, España, Polonia, Lituania, Letonia, República Checa, Croacia, Italia, Francia, Irlanda, Escocia, Bulgaria y los Países Bajos.La muestra incluyó individuos preagrícolas (aquellos que tenían que cazar y forrajear), los primeros agricultores y los agricultores posteriores.Los investigadores utilizaron huesos largos de restos óseos que también estaban siendo muestreados o que ya habían sido muestreados para pruebas de ADN antiguas realizadas por otros investigadores. Luego, crearon un modelo que utilizó la estatura adulta, indicadores de estrés observados en los huesos, ADN antiguo e indicaciones genéticas de ascendencia.Encontraron que los individuos de la era neolítica (hace 7.100 a 3.500 años, momento en el que los cambios físicos causados ​​por la agricultura en toda Europa habrían sido evidentes) eran un promedio de 2,5 cm más bajos que los individuos anteriores y 2,2 cm más bajos que los individuos posteriores.También encontraron que las alturas aumentaron constantemente a través de las edades del Cobre (1.9 cm), Bronce (2,6 cm) y Hierro (3,2 cm) con respecto a las alturas del Neolítico. Sin embargo, estos resultados se atenuaron cuando el equipo también tuvo en cuenta la variación en la ascendencia genética.Por ejemplo, algunos de los individuos podrían haber sido más altos no por su entorno, como las condiciones de trabajo, sino porque heredaron la altura de sus propios antepasados. Según los autores del estudio, el 80 % de la altura proviene de la composición genética y el 20 por ciento es del medioambiente.Cuando el equipo incorporó información ancestral, encontraron que la disminución de la altura se redujo un poco para que no fuera tan extrema, aunque la caída de la altura al comienzo de la era de la agricultura todavía era evidente."Las posibles hipótesis sobre por qué los primeros agricultores eran más bajos incluyen deficiencias nutricionales y una mayor carga de patógenos debido a una mayor densidad de población humana, estilos de vida sedentarios y cercanía con el ganado", dijo Marciniak a MailOnline.Teniendo en cuenta que el estudio solo se centró en 167 personas, la profesora Marciniak dijo que las investigaciones futuras deberían involucrar conjuntos de datos más grandes."Nuestro trabajo representa una instantánea de algo que es muy dinámico y tiene muchos matices, necesitamos hacer más para ver cuál es la causa de la disminución en la altura alcanzada frente a la altura genética prevista durante el cambio a la agricultura", dijo Marciniak.Los investigadores dijeron que creen que su enfoque es adaptable a estudios de salud humana pasada y podría aplicarse en otros contextos.El estudio ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

