¿Se ha encontrado la causa del sobrecalentamiento de los teléfonos inteligentes?

Los sistemas modernos de un solo chip para teléfonos inteligentes son conocidos por su temperamento caliente. Esto se convirtió en la norma el año pasado, y... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Los expertos creen que la arquitectura de los núcleos de procesador Arm en sí misma puede ser la culpable. Los sistemas modernos de un solo chip para teléfonos inteligentes son conocidos por su temperamento caliente. Esto se convirtió en la norma el año pasado, y con el lanzamiento de Snapdragon 8 Gen 1 y Exynos 2200, las cosas solo empeoraron. Sin embargo, tal vez el problema no sea en absoluto Samsung y Qualcomm.Según los analistas de la industria citados por la fuente, el diseño de los núcleos de CPU de referencia de Arm está causando problemas relacionados con el rendimiento y el calor.Actualmente, las plataformas Qualcomm Snapdragon y Samsung Exynos se utilizan en la mayoría de los teléfonos inteligentes Android emblemáticos, y estos dispositivos tienen problemas cuanto a calefacción, rendimiento y consumo de energía. Los procesadores de aplicaciones fueron desarrollados por Arm, se confirmaron los mismos problemas en ambos productos fabricados por Samsung Electronics y TSMC, por lo que se puede decir que la razón no es para los fabricantes, sino para el desarrollador.Algunos expertos creen que los problemas de sobrecalentamiento son el resultado de una combinación de varios factores, como los procesos de fabricación, la configuración de la CPU, los componentes periféricos y el rendimiento del teléfono inteligente en sí.Las plataformas Apple A también se basan en el diseño Arm, pero Apple y Arm están configurando procesadores para su uso en iOS. Por otro lado, Samsung y Qualcomm están desarrollando sistemas de un solo chip para su uso en varios modelos de teléfonos inteligentes de diferentes fabricantes, y parece que aquellos procesadores que usan el diseño sin ningún cambio tienen problemas.Al mismo tiempo, vale la pena señalar que al menos Dimensiity 9000 no sufre tanto sobrecalentamiento, y en Exynos 2200 el problema principal no es la parte del procesador, sino la GPU, que en este SoC no tiene relación con Arm, ya que se basa en la arquitectura AMD.

