Preocupación por las denuncias de experimentos de EEUU con pacientes psiquiátricos en Ucrania

Preocupación por las denuncias de experimentos de EEUU con pacientes psiquiátricos en Ucrania

El Ministerio de Defensa Ruso denunció experimentos en pacientes psiquiátricos en hospitales de Ucrania financiados por EEUU. 14.04.2022

El Ministerio de Defensa ruso informó de operaciones desarrolladas en Merefa—región de Járkov—donde se probaron medicamentos biológicos de alta peligrosidad en pacientes de un hospital psiquiátrico de la ciudad.Para el analista argentino Atilio Borón, “el descubrimiento que ha sido dado a conocer por el Ministerio de Defensa de Rusia comprueba una vez más que EEUU y fundamentalmente el Pentágono y la CIA están involucrados en experimentos no autorizados en materias supersensibles, en algunos casos utilizando personas hospitalizadas por razones psiquiátricas".Según difundió el Ministerio, las actividades tuvieron lugar entre 2019 y 2021 y los individuos fueron cuidadosamente seleccionados en función de su edad, nacionalidad y estado inmunológico. Posteriormente, fueron sometidos a vigilancia las 24 horas del día, pero en las historias clínicas de los pacientes no hay ningún tipo de registro..La justificación de la colaboración entre científicos ucranianos y estadounidenses era estudiar la transmisión de enfermedades peligrosas a través del agua en Ucrania pero los resultados, según advierte el Ministerio, podrían utilizarse para crear condiciones biológicas perjudiciales, no solo para Rusia, sino para Bielorrusia, Moldavia y Polonia.Para la analista política internacional y periodista argentina Telma Luzzani "hay antecedentes gravísimos: no solo las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sino los ataques biológicos con armas biológicas que sufrió la isla de Cuba" que perjudicaron las cosechas, el ganado e incluso la salud de la población —hechos que fueron denunciados en 1964 por Fidel Castro—.La fiebre porcina, las acciones contra el tabaco y la caña de azúcar, el dengue hemorrágico son algunos de los tantos ataques estadounidenses que recuerda Luzzani contra Cuba.La denuncia de armas biológicasEsta revelación se da en el marco de la acusación a EEUU por parte de Rusia de desarrollar investigaciones biológicas en suelo ucraniano. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo el 10 de marzo que las " investigaciones biológicas financiadas por el Pentágono en Ucrania, era establecer un mecanismo para la propagación sigilosa de patógenos mortales".La acusación fue tratada un día después en el Consejo de Seguridad de la ONU por el embajador ruso Vasili Nebenzia, quien presentó pruebas que vinculan a Washington con 30 laboratorios en Ucrania.Varios serían los funcionarios estadounidenses involucrados encargados de las investigaciones que comprendían el programa militar estadounidense.Para el sociólogo y politólogo argentino, "Ucrania ha sido una especie de laboratorio para llevar adelante estos proyectos de investigación" que pretenden dominar el mercado de las armas biotecnológicas y emplearlas en las guerras y para extorsionar a los adversarios.Asimismo Luzzani remarcó que documentos de defensa estadounidenses revelados por el medio chino Global Times revelan que "se usan murciélagos o aves migratorias que iban de Ucrania a Rusia transportando patógenos o virus, desde un laboratorio de la ciudad de Járkov".Una campaña de occidente que apuesta por el "ocultamiento"El especialista en relaciones internacionales argentino Marcelo Montes habló con Sputnik sobre el rol que asume Ucrania en el conflicto con Rusia.Para Montes, "EEUU se está aprovechando del rol de peón geopolítico de Ucrania", un país que ha demostrado tener un "Estado fallido desde el momento del Euromaidán [2013], cuando fue incapaz de controlar de manera armónica, civilizada e institucionalizada la situación del sudeste", que culminó en una guerra civil y luego, en un conflicto contra Rusia.De acuerdo al experto, en lugar de colaborar con Ucrania, EEUU se ha aprovechado de su situación de vulnerabilidad y lo ha explotado como ha podido, con todo tipo de negocios que benefician a la élite estadounidense: "negocios vinculados con el alquiler de vientres, negocios vinculados con los laboratorios biológicos, negocios vinculados con la hospitalización psiquiátrica, o los experimentos justamente en pacientes psiquiátricos".Occidente ha puesto un arsenal "para ensuciar a Rusia, mediáticamente”, y por otro lado, el ocultamiento de este tipo de noticias “convierte a Ucrania en un comodín para negocios y experimentos de mala calaña que vienen tramando ciertas autoridades y ciertas partes de la élite norteamericana desde hace años", afirmó, refiriéndose entre otros a los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente, en Ucrania.

